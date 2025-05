Incidente a Staglieno, auto finisce capottata: ferita una bambina

Genova. Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì in via delle Ginestre, a Staglieno.

Per ragioni ancora da accertare un automobilista, poco prima della chiesa, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro le auto parcheggiate lungo la strada, finendo poi capottato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto, e la polizia locale. Ferita, in modo non grave, una bambina a bordo della macchina. L’ambulanza l’ha accompagnata all’ospedale Gaslini per accertamenti.