Incidente sul ponte del Lagaccio, auto contro moto: un ragazzo gravemente ferito

Genova. Grave incidente stradale sul ponte Don Acciai, sopra il Lagaccio, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 3 maggio. Un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito.

Un’automobile è una moto si sono scontrate frontalmente – la dinamica è ancora da chiarire – e ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, il giovane.

La strada, che collega via Bari a via Napoli, è stata chiusa per i soccorsi e i rilievi per quasi un’ora.

Sul posto oltre ad automedica e ambulanza, la polizia locale. Il ragazzo ferito è stato intubato e portato in codice rosso – il più grave – all’ospedale San Martino con diversi traumi.