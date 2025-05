Genova. Incidente mortale intorno alle 4.30 all’incrocio tra via Buozzi e via San Benedetto, in zona Dinegro. Una ragazza di 22 anni che stava attraversando la strada insieme a un’amica è stata travolta da un’auto ed è deceduta sul posto a causa del violentissimo impatto. L’intersezione è stata chiusa al traffico per i rilievi della polizia locale.

La vittima si chiamava Sara Marzolino ed era residente a Reggio Emilia. La ragazza che era con lei (che non è stata investita dalla macchina, come invece era stato riferito in un primo momento) è rimasta pressoché illesa ed è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in stato di choc.

Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia, ma per la ragazza più grave ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.

Secondo i primi accertamenti, le due giovani stavano attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali. La 22enne, centrata in pieno dal veicolo, è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Nel terribile schianto è stato distrutto un semaforo posto sull’isola spartitraffico e per questo è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Alla guida dell’auto, una Ford intestata a una società di vigilanza, c’era un 50enne di professione guardia giurata, risultato negativo all’alcol test. La vettura arrivava da via Adua e stava svoltando verso via San Benedetto.

Saranno gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale a stabilire con certezza la dinamica dell’accaduto e se un eventuale comportamento scorretto dell’automobilista abbia contribuito a provocare la tragedia. In tutto l’incrocio è presente solo un breve attraversamento pedonale, ma secondo i primi rilievi le ragazze non si trovavano in quel punto.