Con l’auto precipitano in fondo alla scarpata nella notte, i corpi senza vita recuperati questa mattina

Genova. Tragedia questa mattina a Celle Ligure, dove in fondo ad una scarpato sono stati trovati cadaveri di Valerio Zunino e la compagna Giovanna Barreca, precipitati con la propria auto la scorsa notte. Una notizia che sta scuotendo la comunità cellese e savonese, ma anche il genovesesato dove Berreca era molto nota per via delle sue attività laboratoriali nelle scuole della provincia.

Lui, Valerio, figlio dell’ex sindaco Renato Zunino scomparso lo scorso 4 dicembre, aveva da poco chiuso la sua attività nel negozio di ferramenta di via Colla. Lei, esperta di cinematografia, era molto conosciuta a Genova e in tutta la Liguria anche tra i ragazzi per aver portato avanti iniziative e corsi nell’ambito delle scuole.

A ritrovare la vettura questa mattina, intorno alle 11, una persona che passeggiava nella vicina area giochi per bambini. Colpito dall’automobile scura tra gli alberi, si è avvicinato e ha subito capito e dato l’allarme ai soccorsi alle forze dell’ordine.