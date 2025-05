Tragico schianto in galleria sulla A12: la vittima è il 24enne Daniele Andreoletti

Genova. Si chiamava Daniele Andreoletti, aveva 24 anni e abitava a Chiavari il giovane motociclista rimasto vittima dell’incidente stradale che si è verificato ieri sera sull’autostrada A12 nella galleria Anchetta Est, corrispondente al territorio di Zoagli, tra Rapallo e Chiavari.

Non è ancora chiara la dinamica dello scontro tra la moto guidata dal 24enne, un’altra moto e un furgoncino che viaggiavano tutti nella stessa direzione. L’impatto è stato violentissimo tanto che le due moto sono state sbalzate lontano e il camioncino si è ribaltato. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per tutta la serata per i soccorsi – purtroppo inutili per il 24enne – e i rilievi da parte della polizia stradale.

Ancora molto gravi le condizioni dell’altro motociclista. Ferito in modo serio anche l’autista del furgoncino. Ieri sera, il drammatico e breve post sui social del padre del ragazzo, Lorenzo Andreoletti: “Questa sera il mio mondo è finito. Mio figlio Daniele ha avuto un incidente in moto…non c è stato niente da fare… è morto a 24 anni. Volevo solo dire questo”. Padre e figlio condividevano la stessa passione per le moto.