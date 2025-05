Genova. Dopo lo scontro frontale, terribile, ha continuato la sua corsa, finendo contro altre auto in sosta. Da lì la fuga a piedi, durata però pochi minuti grazie all’intervento della polizia che, giunta sul posto, ha da subito iniziato l’inseguimento, “aiutata” dal ritrovamento della targa dell’automobile caduta dopo l’impatto.

Questo l’esito dell’incidente avvenuto questa notte in corso Monte Grappa, poco prima di mezzanotte, che ha visto un’auto e uno scooter tamponarsi frontalmente. Nello scontro i due passeggeri della moto, un uomo e una donna, sono stati sbalzati sull’asfalto. L’automobilista, invece, si è dato alla fuga, per poi schiantarsi nuovamente contro alcune auto in sosta poco più avanti.

Sul posto pochi minuti dopo è arrivata l’automedica, i volontari della Croce Bianca Carignano, Squadra Emergenze, giunta per prima sul luogo dell’incidente: i due feriti sono stati trovati a terra in “una pozza di sangue”, come raccontano i testimoni. Per lui, probabilmente alla guida dello scooter, un trauma cranico-facciale mentre per lei, probabilmente passeggera, trauma toracico. Entrambi sono stati portati al San Martino in codice giallo.

Pochi minuti dopo le forze dell’ordine hanno rintracciato il pirata della strada che dopo l’incidente si era allontanato non prestando soccorso: dopo aver scontrato le auto in sosta avrebbe deciso di abbandonare il mezzo per proseguire la fuga a piedi. Fuga durata pochi minuti. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente.