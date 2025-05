Aggiornamento ore 13.00 – La circolazione veicolare sulla A7 è stata ripristinata in entrambe le direzioni. Al momento si stanno riassorbendo le code che si erano generate subito dopo l’incidente, ma la situazione dovrebbe normalizzarsi nei prossimi minuti. Anche il traffico sulle strade statali della zona sta tornando lentamente alla normalità

Aggiornamento ore 12.30 – Alle ore 12:00 circa, sulla Autostrada A7 Serravalle-Genova, è stato chiuso il tratto compreso tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova a causa di un incidente autonomo da parte di una moto, avvenuto all’altezza del km 110. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e registrano 4 km di coda in direzione Genova. In direzione opposta, verso Milano, il traffico scorre su una corsia e si registrano 5 km di coda.

Gli utenti che da Milano sono diretti a Genova, devono uscire a Ronco Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la A7 alla stazione di Busalla. Per le lunghe percorrenze e a chi è diretto a Genova e Livorno, si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e da lì prendere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova.

Aggiornamento ore 12.10 – Al momento il traffico sulla A7 risulta bloccato in entrambe le direzioni. Disposta l’uscita obbligatoria a Busalla per chi arriva da Genova e a Ronco Scrivia per chi arriva da Milano.

guarda tutte le foto 12



Incidente mortale A7

Genova. Drammatico incidente questa mattina sulla A7, tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova, dove, poco prima delle 11, un uomo è morto a seguito di un incidente avvenuto a bordo del maxi scooter di cui era alla guida.

Sul posto immediati i soccorsi di 118, polizia stradale e vigili del fuoco: l’uomo, un 46enne lombardo, è morto praticamente sul colpo mentre la donna che viaggiava con lui, secondo le prime informazioni coetanea, è rimasta gravemente ferita e trasportata in elicottero al pronto soccorso del San Martino di Genova.

Sulla tratta code e disagi in entrambe le direzioni. Secondo le prime informazioni non sono stati coinvolti altri veicoli, e l’incidente sembra quindi essere stato autonomo. La polizia stradale sta effettuando tutti i rilievi del caso per capire le dinamiche dell’evento e capire eventuali responsabilità.

Notizia in aggiornamento