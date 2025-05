Genova. È stata riaperta intorno alle 18.00 una corsia dell’autostrada A10 in direzione Genova, dopo l’incidente che ha visto coinvolto un tir ribaltato nella galleria Cantarena tra i caselli di Genova Pegli e Genova Aeroporto domenica mattina provocando la chiusura totale del tratto dal bivio A10/A26 a Genova Aeroporto. L’autostrada chiuderà nuovamente nella notte per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione in previsione della riapertura completa lunedì mattina.

Pesantissimi i disagi in giornata. Il traffico è rimasto bloccato con gravi ripercussioni sull’Aurelia, congestionata dall’estremità occidentale della città fino a Sestri Ponente, ma anche in A26 e di conseguenza sulla provinciale del Turchino. Migliaia gli automobilisti bloccati in coda per ore, con personale di Autostrade a distribuire bottigliette d’acqua per alleviare il disagio.

Per cause ancora da accertare, un mezzo pesante che trasportava carne surgelata si è ribaltato. Il conducente, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco da Multedo e dalla sede centrale e un’ambulanza della Croce Verde Pegliese. L’uomo ha riportato un trauma cranico ed alcune escoriazioni: è stato portato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

I vigili del fuoco, dopo aver agevolato i soccorsi dell’autista, hanno cercato di contenere la dispersione di gasolio a seguito della rottura del serbatoio e recuperato quello rimasto all’interno per evitare che si riversasse nel raddrizzamento del mezzo. L’operazione è stata effettuata dal personale del nucleo Nbcr. Autostrade per l’Italia ha fatto sapere di aver attivato una task force con 40 persone e 20 mezzi.

Per consentire il deflusso degli utenti rimasti intrappolati, la polizia stradale e gli ausiliari di Autostrade hanno coordinato le manovre di inversione di marcia e hanno fatto percorrere un tratto in contromano.

Alle 18.00 si registra una coda di 6 chilometri tra Varazze e il bivio A10/A26. A chi proviene da ponente si consiglia di entrare in A10 al casello di Arenzano. Per gli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la A26, svoltare sulla Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova. Per gli utenti in A26 provenienti da Gravellona Toce e diretti verso Genova, si consiglia di prendere la Diramazione Predosa-Bettole e percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione Genova.