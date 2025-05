Incendio via Piacenza, Rosso (Vince Genova): “Salis continua a dimostrare improvvisazione e scarsa conoscenza della macchina pubblica”

Genova. “Ci vuole una bella faccia tosta a strumentalizzare una vicenda drammatica come quella degli inquilini del civico di via Piacenza andato a fuoco, facendo la paternale sul presunto dialogo interrotto tra cittadini e istituzioni. Ricordo alla candidata Salis che il Comune di Genova si è fatto carico dell’accoglienza degli inquilini del civico per un periodo ben più lungo dei tre giorni stabiliti, da normativa, per la presa in carico nell’emergenza”.

Lo dichiara l’assessore all’Avvocatura e Affari Legali del Comune di Genova, e candidata nella lista Vince Genova, Lorenza Rosso in risposta alle dichiarazioni della candidata Salis sulla vicenda di via Piacenza

“Come sanno bene i residenti sono state innumerevoli le riunioni e gli incontri con loro e mai è mancato il supporto da parte dell’amministrazione in una vicenda che riguarda un danno di privati a privati e pertanto l’amministrazione comunale ben poco può fare. Come assessore all’Avvocatura e all’epoca anche alle Politiche sociali ho seguito nei dettagli la vicenda e, come ho avuto di dichiarare pochi giorni fa a mezzo stampa, l’impegno del Comune resta a fianco dei cittadini coinvolti in questa vicenda, ma certamente non può farlo autorizzando impegni fuori dalla legge di cui la Corte dei Conti potrebbe chiederci spiegazioni. Le parole della candidata Salis dimostrano ancora una volta un’impreparazione e approssimazione inaccettabili per chi dice di voler amministrare la sesta città d’Italia“.