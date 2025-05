Genova. Intervento complicato questa mattina per l’incendio di un appartamento in via Fereggiano, al civico 155, nel quartiere di Quezzi. Tre persone, tra cui una bambina di pochi mesi, sono finite all’ospedale per aver respirato fumo.

A prendere fuoco probabilmente un elettrodomestico che ha fatto scaturire le fiamme: una nuvola di fumo nero è uscita dalla finestra, levandosi sul cielo del quartiere.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti, nonostante la difficile orografia della zona, sono riusciti a domare le fiamme evitando che l’incendio potesse espandersi.

In casa c’era una donna insieme al nipote di circa trent’anni e alla figlia di quest’ultimo, di appena dieci mesi. L’uomo ha portato subito in salvo la bambina. La signora, rimasta più a lungo nell’appartamento prima di raggiungere l’esterno, ha respirato fumo e aveva faccia e mani annerite.

Incendio abitazione Quezzi

Sul posto sono intervenuti i militi della Squadra Emergenze oltre all’ambulanza della Nuova San Fruttuoso chiamata in supporto insieme all’automedica del 118. Il personale sanitario ha visitato sul posto la piccola, trasportata in codice giallo all’ospedale Gaslini. La donna di circa 80 anni è stata trasferita in codice giallo al San Martino insieme alla vicina del piano superiore, 50enne, anche lei per aver inalato fumo: entrambe sono state portate in camera iperbarica a seguito dell’intossicazione.