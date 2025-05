Incendio nella portineria dell’ex ospedale psichiatrico, una donna intossicata

Genova. Momenti di paura venerdì pomeriggio nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto per un incendio divampato nella portineria abbandonata.

I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 5 per il fumo che usciva dal gabbiotto. All’interno una donna di cinquant’anni, senzatetto, che aveva trasformato la portineria nel suo rifugio e che probabilmente ha acceso un fuoco che si è poi propagato.

La donna, lievemente intossicata dal fumo, è stata affidata a un’ambulanza per le cure in ospedale, dove è arrivata in codice giallo. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio, presente sul posto anche la polizia.