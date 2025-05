Incendio in via Piacenza, Salis incontra gli sfollati: “Dolore per la perdita di speranza e fiducia nelle istituzioni”

Genova. “La cosa più dolorosa è vedere che non c’è speranza e non c’è fiducia nelle istituzioni. Siamo qua per metterci la faccia e farsi vedere e far capire che siamo vicini al loro problema e che faremo in modo di trovare una soluzione nel minor tempo possibile“. Queste con cui Silvia Salis ha commentato l’incontro avvenuto questa mattina a Molassana con gli abitanti del civico 17 di via Piacenza, distrutto a seguito dell’incendio del tetto scoppiato nella notte del 14 febbraio 2023 e ancora inagibile.

“La cosa più difficile per chi si occupa di politica locale, per chi si candida per una città, è vedere che si è interrotta quella comunicazione tra l’amministrazione e il territorio, tra l’amministrazione e le persone che non credono più che il Comune possa fare qualcosa per loro – ha sottolineato la candidata sindaca del centrosinistra – E’ anche per questo che siamo venuti qua, non solo per dare solidarietà, ma per far vedere che c’è una vicinanza ai temi concreti che riguardano la loro vita”.

Una visita attesa a cui ha preso parte una folta delegazione dei residenti, di fatto fuori casa da oltre due anni. Salis era accompagnata dal candidato presidente per il municipio della Media Valbisagno Lorenzo Passadore. “Una visita gradita e positiva”, commentano sinteticamente i residenti che in pochi minuti hanno raccontato a Silvia Salis la via crucis che stanno vivendo da più di due anni e che li vede esposti a costi non più sostenibili.