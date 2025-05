Auto e scooter in fiamme a Borgoratti, non si esclude il rogo doloso

Genova. Incendio di un’auto e uno scooter parcheggiati, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 maggio, in via Tanini, nel quartiere di Borgoratti a Genova.

Le fiamme hanno interessato i due veicoli nel giro di pochi minuti. Ad accorgersi del rogo i residenti che hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono intervenuti e hanno spento l’incendio senza molti problemi. Non ci sono persone coinvolte ma per la modalità con cui si è verificato il rogo non si esclude si sia trattato di un episodio doloso.

L’ipotesi è che il raid possa essere in qualche modo collegato alla presunta aggressione di un giovane, avvenuta il 1 maggio in via Tanini, da parte di un gruppetto di ragazzini. L’aggredito si è rifugiato in un bar dicendo di essere stato preso di mira dal “branco” dopo essersi rifiutato di offrire una sigaretta.

Sempre nei giorni scorsi un altro episodio di violenza: alcuni ragazzi hanno danneggiato un autobus perché il conducente non li voleva far salire a bordo con bottiglie di alcolici.