Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco salvano l’inquilina e il suo gattino

Genova. Paura nella serata di venerdì 3 maggio per l’incendio divampato in un appartamento in via Nizza, nel quartiere della Foce, a Genova.

I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per spegnere le fiamme e per mettere in salvo l’inquilina dell’abitazione, una donna di 65 anni.

La signora si era probabilmente sentita male mentre stava cucinando, hanno spiegato i pompieri, e il pentolino lasciato sul fuoco ha innescato l’incendio.

I pompieri, entrati in casa, hanno trovato l’inquilina riversa a terra, priva di sensi, l’hanno tirata fuori e sono quindi tornati nell’appartamento per cercare e recuperare anche l’animale da compagnia. Il gattino è stato riconsegnato alla padrona.

Sul posto anche i carabinieri e i soccorsi sanitari, con l’automedica del 118 e l’ambulanza. La 65enne è stata portata per accertamenti, e per aver inalato del fumo, all’ospedale San Martino. Non è in gravi condizioni.