Infortuni sul lavoro, i dati Inail: in calo in Liguria, ma quelli mortali sono in aumento

Liguria. Infortuni sul lavoro in calo – tra il 2024 e il 2023 – del 2,2% in Liguria, passati da 17.442 a 17.058. Purtroppo, però, sono in aumento quelli con esito mortale, passati nello stesso periodo da 22 a 25. I dati, che comprendono anche gli studenti tirocinanti e gli incidenti cosiddetti in itinere, sono stati forniti oggi nella sede regionale dell’Inail dove è intervenuto anche il direttore generale dell’istituto, Marcello Fiori, nell’ambito del programma di prevenzione Inail Insieme.

“I dati sugli infortuni sono positivi, abbiamo un lieve calo, ma i casi mortali sono passati da 22 a 25, al di là dei numeri e dei trend ogni incidente è un dramma, ogni morte sul lavoro è una tragedia – afferma Fiori – ma se osserviamo i dati dl 2019 a oggi c’è una tendenza alla diminuzione di circa il 5,5% di tutti gli infortuni in Liguria”.

In Liguria, come in tutta Italia, i settori maggiormente esposti a rischio di infortunio sono quelli dell’edilizia e del sistema della logistica, ma sicuramente l’ambito della portualità è una criticità della nostra regione.

“Stanno crescendo e purtroppo molto, di circa il 30%, non gli incidenti morti nei luoghi tipici di lavoro, ma quelli che sono considerati da noi incidenti morti in itinere – continua Fiore – cioè persone che utilizzando il mezzo di trasporto hanno fatto un incidente mortale, peraltro con una preponderanza di donne”.

Analizzando ancora i dati, l’Inail parla di una variazione degli incidenti sul lavoro dello -0,5% in provincia di Genova, dell’-8,2% a Imperia, dell’-1,5% a Savona e del -4,1 in provincia della Spezia.

Gli incidenti mortali sono passati da 6 a 10 tra il 2023 e il 2024 a Genova (+66,7%), da 5 a 4 nell’imperiese, da 6 a 3 in provincia della Spezia e da 5 a 8 in provincia di Savona.

La variazione relativa alle malattie professionali vede un aumento delle denunce di malattia a Genova del 61,9% in provincia di Genova (sempre tra il 2023 e il 2024), da 646 a 1046 e del 39% in Liguria. Il dato italiano è +21,5%. “Questo dipende molto dalla sensibilità della classe medica, che tende in alcuni casi a correlare determinate patologie alla situazione lavorativa del paziente”, spiega Fiori.

La riflessione del direttore generale Inail è sul fatto che manca, in Italia, una cultura della sicurezza e della prevenzione. E questo si riflette sui numeri: “Purtroppo c’è un aumento anche nelle fasce giovanili degli incidenti – osserva – il che vuol dire che c’è una minore formazione, che è un tema sul quale noi insistiamo moltissimo, nell’approcciarsi al lavoro, il tema della sicurezza deve diventare una materia fondamentale per approcciarsi a qualunque tipo di lavoro, tant’è che abbiamo da febbraio introdotto una norma che prevede L’introduzione della materia della salute e sicurezza del lavoro è una materia obbligatoria in tutta la scuola e questo è un tema fondamentale. In più copriamo anche il mondo della scuola con una politica assicurativa ad hoc. Oltre 9 milioni di studenti, docenti, personali e tecnici vivono nelle scuole. Oggi è coperto da un’assicurazione dell’IDEC. Prima questo non accadeva”.

Il Parlamento ha approvato una legge che prevede l’introduzione, all’interno del curriculum delle formazioni sull’educazione civica, di due ore dedicate alla formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in tutte le scuole di ogni ordine e grado.