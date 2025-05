Il Rifugio Parco Antola risistema l’impianto fotovoltaico per massimizzare la resa anche con poco sole

Il Rifugio Parco Antola compie un importante passo avanti verso la sostenibilità energetica e l’autosufficienza. Si sono conclusi i lavori di efficientamento dell’impianto fotovoltaico che alimenta la struttura, da sempre scollegata dalla rete elettrica nazionale e quindi alimentata interamente da fonti autonome.

“Gli interventi eseguiti hanno interessato l’intero sistema energetico del rifugio e sono stati finalizzati a migliorarne le prestazioni, incrementarne l’efficienza e garantirne l’affidabilità anche in condizioni ambientali impegnative” spiega Giulio Olivieri, presidente del Parco.

Nello specifico, le lavorazioni hanno riguardato:

la sostituzione dei vecchi accumulatori al piombo con nuovi ultracondensatori, più performanti, sicuri e duraturi;

un intervento sul gruppo elettrogeno, con la trasformazione dell’alternatore da monofase a trifase;

la fornitura e l’installazione di un nuovo inverter trifase, in grado di gestire in modo ottimale l’energia prodotta e accumulata;

la sostituzione dei vecchi pannelli fotovoltaici con moduli di ultima generazione, in grado di massimizzare la resa anche con una minore esposizione solare.

L’intero impianto, progettato in modalità “a isola”, ha come obiettivo quello di recuperare il massimo dell’energia da ogni singolo raggio di sole, garantendo così l’autonomia energetica del rifugio e riducendo l’impatto ambientale.

“Con questo intervento rendiamo il Rifugio Parco Antola ancora più efficiente e sostenibile, dimostrando che è possibile coniugare accoglienza in quota e rispetto per l’ambiente − sottolinea Oliveri − si tratta di un investimento importante per la resilienza delle nostre strutture, che rafforza l’identità del Parco come luogo di innovazione e armonia con la natura”.

Il Parco dell’Antola conferma così, ancora una volta, il proprio impegno nella tutela dell’ambiente, nella promozione di soluzioni innovative e nella valorizzazione del patrimonio naturale e infrastrutturale che lo caratterizza.