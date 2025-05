Il progetto “La biblioteca vivente” sbarca al carcere di Genova Pontedecimo

Genova. La Biblioteca Vivente venerdì 30 maggio 2025 dalle 13.30 alle 16.30 si sposta nella Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo, dove i libri umani sono anche le detenute. Per ascoltare le loro storie i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria. Occorre compilare un modulo e fornire un documento d’identità. L’appuntamento sarà ripetuto sabato 28 giugno dalle 9.30 alle 12.30, con le stesse modalità, e prenotazione entro il 12 giugno. La Biblioteca Vivente è un progetto di Sergio Maifredi per la Città di Genova, sostenuto dal Comune di Genova – Assessorato Pari Opportunità e da Teatro Pubblico Ligure, in collaborazione con ABCittà.

Gli incontri con i libri umani si svolgono in modo molto semplice e costituiscono uno scambio intimo in cui ci si ferma di fronte a uomini e donne che descrivono la loro esperienza: l’obiettivo è stimolare la comprensione e combattere i pregiudizi verso gli altri.

Ogni lettore ritira una tessera gratuita, prende visione del catalogo diviso per titoli, procede alla scelta e prenota la consultazione. Il lettore ascolterà la storia di cui è portatrice una persona reale, il libro umano, e potrà porre domande. La durata di ogni consultazione è di circa mezz’ora, al termine della quale verrà chiesto di scrivere una breve recensione, un messaggio da lasciare al libro umano che ha incontrato.

La narrazione ancora oggi è uno straordinario strumento di conoscenza che percorre la cultura di diversi popoli e generazioni. Sono moltissime le testimonianze narrative che mettono in evidenza l’importanza psicologica, sociale e culturale di aprirsi al mondo, con tutte le difficoltà i rischi, ma anche il giovamento che ne possono derivare per la promozione del dialogo, la riduzione dei pregiudizi e l’incoraggiamento della comprensione reciproca. Un circolo virtuoso che si attiva con questo strumento innovativo per Genova, attraverso il quale aumentare la soglia di rispetto verso chi per sue esperienze, fede religiosa, identità, ma anche per il suo aspetto fisico, per i suoi orientamenti o per il suo stile di vita viene considerato lontano o addirittura nemico.

L’obiettivo è smettere di giudicare e iniziare a capire chi è l’altro.

La Biblioteca Vivente è stata portata a Genova da Sergio Maifredi, organizzata dal Comune di Genova – assessorato Pari Opportunità e da Teatro Pubblico Ligure, affidata ad ABCittà.

