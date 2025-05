Il pirata della strada di via Burlando arrestato con tasso alcolemico di 2,58: la ricostruzione della notte di follia

Genova. E’ stato convalidato l’arresto del 46 originario dell’Ecuador che questa notte si è reso responsabile di una serie di incidenti stradali, culminati con il tamponamento di uno scooter durante il quale sono rimasti gravemente ferite due persone.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso, con ritiro della patente. Ecco cosa è successo nella sua lunga notte di follia: ieri sera gli agenti delle volanti hanno ricevuto verso mezzanotte una segnalazione di un soggetto ubriaco che aveva causato diversi sinistri stradali in via Burlando per poi darsi alla fuga. Giunti sul posto, gli operatori della Polizia di Stato insieme a quelli della Polizia Locale hanno interrogato i testimoni scoprendo che, il 46enne a bordo di un’auto, aveva prima urtato un’autovettura parcheggiata, poi, nel fare retromarcia, ne prendeva un’altra in sosta, colpiva il paraurti di un mezzo AMIU e un’altra autovettura in coda.

Un altro testimone ha riferito che l’uomo, sceso dal veicolo con airbag esplosi, parabrezza infranto e numerose altre ammaccature sulla carrozzeria, fuggiva a piedi, in direzione via delle Ginestre. Diramata via radio la descrizione dell’uomo, le volanti si sono subito attivate per le ricerche, riuscendo a rintracciarlo poco dopo, presso la sua abitazione.

Il 46enne, alla vista della Polizia, è apparso chiaramente sotto l’effetto di sostanze alcoliche ed è stato portato in Questura per gli accertamenti del caso, dove è risultato in possesso di diversi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, oltreché della misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore di Genova. Durante gli accertamenti del tasso alcolemico da parte degli operatori della Polizia Locale, risultato essere 2,58, e si è appresa la notizia di un incidente avvenuto in serata, tra Corso Montegrappa e via Monte Cengio, tra uno scooter e un autovettura. I due soggetti a bordo dello scooter rimasti feriti sono stati trasportati per le cure mediche presso il San Martino e dimessi con una prognosi di 40 e 15 giorni. Sul luogo dell’incidente veniva ritrovata la targa dell’autovettura coinvolta, risultata poi essere intestata al 46enne.

All’esito della ricostruzione della dinamica dei fatti, l’uomo è stato portato in direttissima questa mattina per la convalida dell’arresto.