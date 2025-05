Il nuovo papa Leone XIV è già stato in Liguria: l’estate scorsa la visita di Prevost a Manesseno

Genova. Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV eletto oggi dal conclave, era già stato in Liguria. L’ultima volta solo qualche mese fa, nell’agosto 2024, in occasione della festa di San Martino di Manesseno, nel comune di Sant’Olcese.

A renderlo noto è Armando Sanna, consigliere regionale del Pd ed ex sindaco del paese in alta Valpolcevera. Il cardinale americano, allora arcivescovo di Chicago, aveva visitato la parrocchia di don Giorgio Rivarola nel weekend delle cresime. A celebrare la messa con lui anche un sacerdote peruviano, don Franc Nuñez. “Ovviamente portiamo nel cuore questo momento con la speranza che prima o poi possa tornare a farci visita in Liguria”, commenta Sanna.

Ma non solo. Alla fine degli anni Novanta, quando Prevost era priore generale degli Agostiniani, visitò la chiesa e il convento di Nostra Signora della Consolazione a Celle Ligure. Ad accompagnarlo c’era suor Mariana, molto conosciuta all’epoca a Celle – se la ricordano in molte generazioni – che poi lo seguì in missione in Venezuela e in Perù.

”Posteggiò vicino alla mia casa. Andai a incontrarlo e si mostrò subito gioviale e aperto al dialogo. Mi chiese chi fossi – ci racconta uno dei nostri lettori – gli spiegai simpaticamente che ero lì per salutarlo e che ero dirimpettaio del convento perché all’epoca abitavo proprio poco lontano dall’edificio religioso”.