Il Mog di via XX Settembre compie 6 anni, doppia festa con i genovesi

Genova. Il MOG Mercato Orientale Genova compie sei anni e si prepara a festeggiare con tutta la città, confermando la sua vocazione di luogo d’incontro e aggregazione oltre che di sapori. Due i momenti pensati per celebrare questo traguardo: mercoledì 7 maggio, dalle 18.30 alle 23, Cena Cantata con promo drink e torta omaggio per tutti e domenica 11 maggio, ore 15.30, speciale Caccia al Tesoro alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli e significativi di Genova. L’edizione 2025 si avvale della collaborazione di partner d’eccellenza – Comune di Genova, Delegazione FAI Genova, Convention Bureau Genova, Costa Edutainment, Fondazione Palazzo Ducale, Coop Liguria, Cooperativa Solidarietà e Lavoro con lo spazio-museo viadelcampo29rosso e Grand Hotel Savoia – che arricchiranno il percorso con nuove tappe, enigmi e premi, valorizzando al contempo il patrimonio culturale della città. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione agli eventi sono disponibili sul sito del MOG.

«In questi anni MOG è diventato davvero l’ombelico della città, un luogo dove si svolgono eventi, in cui i genovesi fanno la pausa pranzo o festeggiano con gli amici, un posto da cui i turisti iniziano il loro viaggio alla scoperta del nostro territorio – spiega Barbara Sanna, Responsabile Eventi e Pubbliche Relazioni di MOG Mercato Orientale Genova. – Proprio con l’intento di ribadire questo spirito di apertura verso Genova, i genovesi e i turisti, ed in occasione dell’importante riconoscimento “Genoa Best in Travel 2025” ottenuto dalla Lonely Planet, quest’anno abbiamo deciso di festeggiare il compleanno di MOG offrendo a tutti la possibilità di brindare nella e alla nostra struttura e organizzando una caccia al tesoro a tema che vedrà il supporto di realtà e istituzioni locali di prestigio, a conferma di una strategia che vede ormai il MOG integrato in un sistema cittadino e turistico in cui enti e istituzioni si supportano vicendevolmente con l’obiettivo comune di valorizzare al meglio la nostra Genova».

La festa di compleanno inizierà infatti mercoledì 7 maggio direttamente negli spazi del MOG dove, dalle 18.30 alle 23.00, sarà possibile cenare e fare aperitivo con Spritz e Gin Tonic offerti al prezzo speciale di 5€, in un’atmosfera di festa animata dal DJ set cantato di Luca Callà. Culmine della serata sarà, alle 21.30, il tradizionale taglio della torta, offerta a tutti i presenti fino ad esaurimento. Ingresso libero.

I festeggiamenti proseguiranno poi domenica 11 maggio con la Caccia al Tesoro “Best in Travel”, una grande avventura urbana aperta a tutti che si svolgerà dalle 15.30 alle 18.30 e che guiderà i partecipanti, grazie ad una web App, alla scoperta di alcuni dei luoghi più belli e significativi di Genova. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la registrazione sul sito del MOG nella sezione dedicata al compleanno entro sabato 10 maggio ore 16.00 (o fino ad esaurimento posti).

L’evento fa parte della strategia di promozione e comunicazione attuata dagli enti e istituzioni e quest’anno ha visto la collaborazione di partner d’eccezione quali: Comune di Genova, Delegazione FAI Genova, Convention Bureau Genova, Costa Edutainment con Acquario di Genova e La Città dei Bambini e dei Ragazzi, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Coop Liguria, Cooperativa Solidarietà e Lavoro con lo spazio-museo viadelcampo29rosso e Grand Hotel Savoia Genova contribuiranno, infatti, a rendere il percorso ancora più ricco di tappe, enigmi e premi, oltre a valorizzare ulteriormente il territorio e il suo patrimonio culturale.

Il MOG è diventato in questi anni un punto di riferimento per la socialità e la cultura del cibo a Genova, capace di coniugare tradizione e innovazione in un luogo vivo e accogliente – dichiara Alessandra Bianchi, Assessore al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Genova. – Siamo felici di sostenere questa iniziativa che celebra i sei anni di attività del Mercato Orientale Genova, inserendosi perfettamente nel percorso di valorizzazione della nostra città diventata una delle destinazioni più apprezzate dai turisti di tutto il mondo. Auguri al MOG, uno dei punti iconici citati anche nella guida Best in Travel 2025 in cui Genova è l’unica meta italiana presente, perché possa contribuire ad essere un simbolo della Genova che accoglie, promuove e si racconta.

Come Delegazione FAI Genova, siamo orgogliosi di contribuire all’organizzazione del compleanno del MOG, un’occasione speciale per invitare genovesi e visitatori alla scoperta di angoli nascosti e bellezze inaspettate della città. – è il commento di Marco Zito, Capo Delegazione Fai Genova. – Un’iniziativa che sentiamo particolarmente vicina alla missione del FAI, da sempre impegnato a valorizzare e far conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Ci auguriamo che questa sia solo la prima di molte future collaborazioni.

Convention Bureau Genova è orgoglioso di affiancare il MOG, socio attivo del nostro network, in questo appuntamento che celebra un luogo simbolo della città e della sua capacità di accogliere, sorprendere e coinvolgere – commenta Ilaria Alzona, Presidente Convention Bureau Genova – . MOG rappresenta un esempio concreto di come una realtà locale possa diventare punto di riferimento anche per il turismo esperienziale e gli eventi. Per questo, come soggetto di riferimento per il MICE cittadino, siamo felici di collaborare a iniziative che promuovono Genova e rafforzano la rete tra operatori, cittadini e visitatori.

Abbiamo deciso di dare il nostro contributo e supporto a questa iniziativa di festeggiamento pensata dal MOG in un’ottica di coinvolgimento della città e rivolta a famiglie e turisti – afferma Barbara Azzarelli, Responsabile Marketing AcquarioVillage -. Da sempre come Acquario di Genova e oggi anche attraverso La Città dei Bambini e dei Ragazzi cerchiamo di lavorare in sinergia con tutti gli altri soggetti, pubblici e privati di Genova e della Liguria, in quanto crediamo fermamente che nella promozione e valorizzazione di un territorio la vera forza sia nel lavoro di squadra.

Parteciperemo con entusiasmo a questa ‘festa di compleanno’ del MOG, un luogo che sta diventando sempre di più una delle proposte dell’offerta turistica della città – sostiene Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Il Palazzo ospiterà una delle tappe della caccia al tesoro pensata per questa ricorrenza, obbedendo alla convinzione che fare cultura significhi aderire a proposte che sappiano mescolare generi e attrarre pubblici variegati. Confermiamo in questo modo anche la centralità di Palazzo Ducale come vera e propria piazza della città e luogo di incontro.

Come impresa ligure, presente da 80 anni sul territorio e fortemente impegnata a promuovere le produzioni locali, siamo lieti di partecipare a un evento che valorizza Genova e punta a farla conoscere a residenti e turisti. – spiega Tiziana Cattani, direttrice Soci e consumatori di Coop Liguria – Il MOG oggi è un luogo di aggregazione, che coniuga la vendita e la degustazione di prodotti di qualità con iniziative volte ad approfondire la cultura del cibo. Un obiettivo pienamente in linea con il lavoro di valorizzazione delle tradizioni locali che anche Coop Liguria svolge da anni attraverso i suoi programmi di attività sociali e i laboratori per le scuole, collaborando con Istituzioni, associazioni e vari soggetti del territorio».

Il 2025 ha segnato l’inizio di una proficua collaborazione tra il MOG e la Cooperativa Solidarietà e Lavoro nella progettazione di eventi per famiglie e adulti – commenta il Presidente Stefano Dagnino –. Siamo quindi felici di partecipare a questo anniversario con lo spazio-museo “Viadelcampo29rosso”, uno dei luoghi più amati della città, e con l’esperienza della Cooperativa, da oltre 35 anni attiva nella valorizzazione culturale e turistica del territorio.

Grand Hotel Savoia, l’hotel 5 stelle tra gli alberghi più antichi d’Italia che ha scritto la storia di Genova e i cui saloni rievocano l’incanto della Belle Epoque, è entusiasta di partecipare all’anniversario non solo del MOG Mercato Orientale Genova, ma dell’intera città e al riconoscimento Best in Travel 2025 di Lonely Planet. – è il commento del Direttore Gabriele Fortunato. – Buon compleanno MOG! Un posto iconico d’incontro di Zênae sia per i genovesi che per gli ospiti nazionali e internazionali che contribuisce a creare un legame profondo e indelebile con il nostro territorio.

Due eventi diversi, ma un unico spirito: festeggiare insieme a tutti, genovesi, turisti, adulti e bambini, enti, istituzioni e partner questi primi sei anni di MOG Mercato Orientale Genova all’insegna della convivialità, del divertimento e della scoperta della nostra città e del nostro territorio.