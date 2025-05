Il gruppo Genova Industrie Navali annuncia la partnership con Lagomarsino Anielli

Genova. Il Gruppo GIN ha ufficializzato l’avvio di una nuova e significativa partnership con la Famiglia Pelizza, proprietaria di Lagomarsino Anielli, storica realtà genovese attiva dal 1946 nel settore dei trattamenti di superfici e della manutenzione per il settore navale e industriale.

L’accordo prevede l’ingresso del Gruppo GIN nell’azionariato di Lagomarsino Anielli e l’acquisizione da parte di Lagomarsino Anielli della società Pitturazioni Navali Industriali (ex Luigi Amico), acquisita dal Gruppo a fine 2024.

L’operazione, frutto di una visione condivisa volta a valorizzare le eccellenze del territorio, rappresenta un’importante espansione strategica e sinergica per il comparto delle riparazioni navali genovese e, più in generale, per l’intero settore cantieristico italiano, rafforzando i legami tra due realtà storiche tra loro complementari, con l’obiettivo di ampliarne le potenzialità e l’offerta sul mercato.