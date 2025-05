Il Demanio mette in vendita la Casa del Soldato di Sturla. Finocchio (Pd): “Creare valore ma per chi?”

Genova. “Crea valore, ma per chi?”, questa la domanda che si pone Serena Finocchio, candidata al Consiglio comunale per il Partito Democratico, in commento alla notizia . “Crea valore, ma per chi?”, questa la domanda che si ponecandidata al Consiglio comunale per il Partito Democratico, in commento alla notizia della messa “in vetrina” da parte del Demanio di alcuni beni al fine di trovare investitori per “operazioni di valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione”.

Tra questi anche la Casa del Soldato di Sturla, sulla quale da tempo è aperto il dibattito su una sua eventuale e futuribile riqualificazione. “Mentre l’Agenzia del Demanio e il Governo celebrano il nuovo progetto “Crea valore” come un’operazione innovativa, in Liguria si sta consumando l’ennesimo atto di abbandono del bene comune – scrive Finocchio da due legislature tra le fila dell’opposizione nel consiglio municipale del Levante – Ex forti militari, ex caserme, perfino la Casa del Soldato a Genova, luoghi carichi di storia e potenzialità pubblica, finiscono dritti sul mercato, svenduti ai privati. Altro che rigenerazione urbana: questo è il solito gioco di chi fa cassa con il patrimonio pubblico, senza alcuna visione per il bene collettivo”.