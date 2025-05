Il Comune di Chiavari cerca agenti di polizia municipale: ecco come candidarsi

Genova. C’è tempo fino alle 12 di martedì 3 giugno 2025 per presentare la domanda di partecipazione per la selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale con il profilo professionale di agente di polizia municipale.

L’avviso è rivolto a candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Tra i requisiti generali ci sono cittadinanza italiana o di Stati membri dell’Unione europea (oppure permesso di soggiorno di lungo periodo o status di rifugiato o protezione sussidiaria), età tra 18 e 35 anni, non avere limitazioni psico-fisiche, godere dei diritti civili e politici, non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, non essere stato rinviato a giudizio per reati che comportano il licenziamento, insussistenza di condanne con interdizione dai pubblici uffici, non essere stati destituiti o dispensati dal pubblico impiego, non avere impedimenti sul porto d’armi e non essere stati espulsi da forze armate o corpi militari.

Nei requisiti specifici, il diploma di scuola secondaria di secondo grado e le patenti A (o in alternativa A1 o A2) e B in corso di validità.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate e inviate online unicamente sul portale unico del reclutamento entro le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2025.

Qui il bando con tutte le informazioni