Il Bello dello Sport: ecco i vincitori dell’edizione 2025

Quattro mesi di lavoro, 10.425 studenti chiamati a disegnare o raccontare cosa è per loro “Il Bello dello Sport”. Ancora uno straordinario successo di partecipazione per la nona edizione del concorso scolastico promosso da Stelle nello Sport con il patrocinio dell’USR Liguria e in partnership con il progetto Orientamenti di Regione Liguria.

Un lavoro straordinario quello coordinato da Cristina Cambi e Marco Callai con il coinvolgimento di 112 scuole di tutta la Liguria. Difficile come sempre il lavoro della Giuria che ha decretato gli 83 vincitori. Al fianco di Cristina Cambi, Marco Callai e Michele Corti, sono “scesi in campo” Luisella Tealdi (Porto Antico), Laura Patrignani (Usr Liguria), Piero Picasso (Coni Liguria), Rino Zappalà (Panathlon Genova 1952) e Francesca Cugurra (ex campionessa di ritmica, oggi allenatrice).

Ideato nel 2017, il Concorso “Il Bello dello Sport” è riservato agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado con l’obiettivo di valorizzare i messaggi positivi legati allo sport. La Scuola Primaria Ic Cornigliano e quella Secondaria Ic Foce hanno conquistato la vetta per numero di partecipanti e verranno premiate con due bonus del valore di 300 euro cadauno per servizi di trasporto forniti da Genovarent.

Gli 83 studenti vincitori saranno celebrati alla Festa dello Sport, sabato 24 maggio (ore 11). Appuntamento tradizionale in Piazza delle Feste (sotto il tendone), al Porto Antico di Genova. A ogni studente sarà consegnata la medaglia (oro, argento e bronzo) e la sacca di stelle nello Spot con numerosi gadget tra cui un biglietto per l’Acquario di Genova, prodotti Panarello e materiali sportivi forniti da Iren, Bper, Redelfi e Psa Italy. A premiare studenti e docenti saranno le massime autorità istituzionali e sportive e alcune stelle sportive di livello mondiale quali Valentina Vezzali, Francesco Bocciardo, Christian Gamarino e le “Farfalle” della Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare.

Sul sito www.stellenellosport.com/scuola/bello-dello-sport è pubblicato l’elenco di tutti i vincitori e l’album con gli 83 elaborati. “Ogni anno è qualcosa di magico”, sorride Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “Provate a immaginare 10425 fogli intrisi di amore e passione per lo sport, disegni geniali e slogan che neppure copywriter affermati riuscirebbero a inventare. Anche quest’anno il nostro concorso scolastico ha superato ogni immaginale obiettivo. Il bello dello sport sono proprio questi 10425 studenti che hanno disegnato e raccontato le loro passioni, ansie, gioie e, perché no, piccole o grandi delusioni. E’ stata dura per tutti noi in giuria. Un ringraziamento speciale va Cristina Cambi e Marco Callai, infaticabili, e a tutti coloro che sono scesi in campo: studenti e docenti”.

Saranno presenti, come per tradizione, anche i volontari della Fondazione Gigi Ghirotti che raccoglieranno offerte grazie alla Lotteria delle Stelle che mette in palio una magnifica crociera Msc per due persone nel Mediterraneo.