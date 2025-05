Il 14 giugno a Villa Bombrini torna la mostra “Visioni emergenti” tra arte, musica e sapori

Genova. Sarà un evento in formato maxi la seconda edizione di Visioni emergenti, l’appuntamento organizzato da Lineout Gallery che regala una vetrina agli artisti emergenti e unisce i loro lavori a tutti i tipi di arte, dalla musica all’artigianato ai percorsi di gusto.

Arte, note e sapori locali si fondono infatti in questa manifestazione che, sabato 14 giugno, verrà organizzata in collaborazione con Villa Durazzo Bombrini e sarà aperta a tutti dalle 11 alle 21 proprio nella splendida cornice di Villa Durazzo Bombrini a Genova in una giornata all’insegna della creatività e della cultura.

“Visioni emergenti” si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte contemporanea, offrendo un palcoscenico privilegiato ad artisti emergenti che presenteranno opere originali, spaziando tra pittura, scultura e altre forme espressive.

Quest’anno spazio anche ai più piccoli, con otto bambini che parteciperanno all’esposizione con le loro tavole. La giornata sarà animata da un ricco programma che include spettacoli artistici e musica dal vivo, con esibizioni di musicisti emergenti che porteranno note di freschezza e innovazione. L’evento celebrerà anche il territorio genovese con un’area dedicata ai mercatini, dove aziende agricole, artigiani e produttori locali esporranno prodotti unici, realizzati con passione e cura, perfetti per chi desidera scoprire le eccellenze del made in Liguria. A completare l’esperienza, un’offerta enogastronomica di qualità con street food e spazi dedicati a cibo e bevande, per un assaggio dei sapori autentici della tradizione locale.

“Dopo il successo della prima edizione, siamo entusiasti di tornare a Villa Durazzo Bombrini con un evento che unisce arte, musica e valorizzazione del territorio – dichiara il team di Lineout Gallery –. Vogliamo dare spazio ai talenti emergenti e creare un momento di condivisione culturale per la comunità, con una giornata che si preannuncia ricca di emozioni e scoperte”.