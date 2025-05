I sommozzatori dei vigili del fuoco potenziano il servizio di pronto intervento con un battello ultra innovativo

Genova. I cantieri MED di Cervia hanno consegnato nella suggestiva cornice della Lega Navale Italiana Sezione di Genova in via Pionieri e Aviatori d’Italia, 89 un battello pneumatico a scafo rigido da 8,5 metri 850 PRO VV.F per il Servizio Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

Il battello progettato e realizzato dalla divisione MED Defense, oltre ad avere spiccate doti nautiche è altamente performante per la sua stabilità, velocità e sicurezza anche in condizioni meteo avverse, oltremodo si distingue per essere un mezzo ampiamente versatile e modulare potendo aggiungere o rimuovere accessori e complementi di coperta.

Questo battello rientra in un lotto di 6 battelli realizzati da MED per il Servizio Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e a Genova l’Amministratore Delegato Marco Galimberti dei cantieri MED ha annunciato la recente firma di un nuovo ordine per altri 15 battelli che saranno operativi su tutto il territorio nazionale.

Il battelli con scafo in vetroresina, sono equipaggiati con coppia di motori fuoribordo per una potenza totale di 450 Cv. Capaci di raggiungere una velocità massima di ben 46 nodi, con stato del mare forza 3, in assetto di pieno carico che comprende 12 operatori, di cui 6 equipaggiati con attrezzatura subacquea e di intervento, dotazioni di bordo. La dotazione prevede la strumentazione elettronica di navigazione di ultima generazione, porta bombole modulari per 20 mono da 18 litri, fari al led di ricerca elettrocomandati, sistemi di comunicazione radio.

I 21 battelli di ultima generazione verranno impiegati dal personale sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la ricerca e soccorso sia in mare che nelle acque interne, attività di collaborazione con Enti ed istituti di ricerca e attività di Polizia Giudiziaria delegata dall’Autorità giudiziaria.

“I cantieri in questi mesi lavoreranno a pieno ritmo con questa nuova implementazione della commessa del Servizio Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco – dichiara Marco Galimberti Amministratore Delegato di MED – i battelli nascono dalla ricerca del nostro ufficio sviluppo e rappresentano l’ innovazione degli scafi di pronto intervento. I Cantieri MED in questi anni hanno sviluppato competenze che hanno generato ordini per i prossimi tre anni per 30 milioni di euro per il mercato militare e professionale”.