I prodotti del territorio protagonisti ad Aromatica e presso le attività del Golfo Dianese

Diano Marina. A Diano Marina, con la giornata inaugurale della 12esima edizione di Aromatica, prosegue oggi il tour del progetto “Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile”, promosso dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, con qualificati partner del territorio, per promuovere il consumo consapevole delle materie prime locali e sviluppare un’economia quanto più sana e sostenibile. L’attesissimo evento, con grandi ospiti, numerosissime iniziative e una qualificata platea di espositori, rappresenta la terza tappa, dopo Sanremo, con il Festival dei Fiori, e Taggia, dove nello scorso weekend è andata in scena Meditaggiasca.

Per l’intera giornata odierna, nell’accogliente Salotto Social allestito in corso Roma Ovest, Renata Cantamessa ospiterà e intervisterà, a beneficio dei visitatori e degli utenti del web, autorità, rappresentanti delle associazioni di categoria, operatori del settore horeca e produttori di eccellenze agroalimentari del territorio.

L’occasione sarà propizia per consolidare i contratti di filiera e favorire l’incontro tra coloro che operano nel comparto agricolo e il settore della ristorazione e dell’accoglienza e sviluppare contratti di filiera tra produttori agricoli, ristoratori, botteghe di paese, botteghe di città, supermercati. In programma anche un workshop con la partecipazione di un’azienda agricola del territorio, presente ad Aromatica tra gli espositori, e una struttura ricettiva del comprensorio.

Le stesse materie prime del territorio saranno inoltre protagoniste ancora una volta sul Palco di Aromatica di diversi cooking show, realizzati da rinomati chef, con tante curiose e interessanti storie da raccontare. Gli appassionati delle cose buone e dei prodotti tipici potranno inoltre degustare, in tutto il Golfo Dianese le proposte dedicate al tema della manifestazione presso i tanti ristoranti, panetterie, gelaterie e bar del Golfo Dianese che hanno aderito all’iniziativa di Confcommercio “I Sapori di Aromatica”.

“Camera di Commercio e Azienda Speciale sono impegnati in questo grande evento con il GAL Riviera dei Fiori – spiega il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi – per favorire l’incontro tra la filiera produttiva e quella della trasformazione. Il palcoscenico di Aromatica è ideale per lanciare questo messaggio”.