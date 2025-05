Gsa, sospeso lo sciopero in Fincantieri a Riva Trigoso: intesa sugli arretrati

Genova. Sospeso lo sciopero dei lavoratori della GSA, l’azienda che si occupa del servizio di guardie fuochi a bordo delle navi in allestimento presso gli stabilimenti Fincantieri di Rivatrigoso e Muggiano di Spezia.

“Le OO.SS sono state contattate nella notte per chiudere immediatamente sulla parte arretrata fin dal prossimo cedolino utile e stipulare un nuovo accordo che si basi sulle linee guida del vecchio, il quale potrebbe essere addirittura migliorato – si legge nel comunicato stampa – A seguito della nota scritta da Azienda, le oo.ss. hanno quindi garantito il servizio per la giornata odierna, ritenendo questo primo segnale ufficiale quale basilare a tutela dei diritti salariali dei lavoratori rappresentati”, dichiarano Daniele Viviani (Filcams Cgil), Mirko Talamone (Fisascat Cisl) ed Eugenio Iaquinandi (Uiltucs Uil)”.

La protesta nasce da una vicenda che ha radici lontane. I lavoratori oggi in forza alla GSA erano in precedenza dipendenti della ditta Colombo, con la quale avevano sottoscritto un accordo di secondo livello che costituiva oltre il 50% del loro salario mensile. Dopo un breve passaggio alla società Pegaso, durato sei mesi, il servizio è stato affidato da Fincantieri alla GSA. Ai lavoratori fu richiesto di dimettersi con la garanzia che sarebbero stati riassunti da GSA alle medesime condizioni contrattuali. Una garanzia che, però, non è stata pienamente mantenuta. Lo sciopero è sospeso ma lo stato di agitazione rimane ancora aperto fino alla conclusione positiva do questa vicenda.