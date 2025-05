Gronda, Salvini: “Sottostimato il costo degli investimenti necessari, ma si deve fare e si farà”

Genova. La Gronda di Genova “si deve fare e si farà” e “i tempi di realizzazione non hanno nulla a che vedere con il procedimento di aggiornamento del piano economico finanziario”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo a un’interrogazione di Silvia Fregolent (Italia Viva) sulla grande opera autostradale di fatto ferma ai cantieri preliminari.

“Tanto per il ministro quanto per il concessionario, la Gronda rappresenta un’assoluta priorità – insiste Salvini -. Abbiamo ereditato una gestione della concessione estremamente lacunosa e carente da parte di chi c’era prima, contraddistinta da una generalizzata sottostima del costo degli investimenti necessari”.

Ma l’opera, mette in chiaro il vicepremier, si farà comunque “a prescindere dalle difficoltà legate a far quadrare un aggiornamento del Pef a cui stiamo lavorando in queste settimane”. Per partire davvero, però, manca pure la firma del ministero sul progetto esecutivo, che avrebbe già dovuto essere rivisto da mesi. ”Stiamo lavorando all’ottimizzazione e all’attualizzazione del progetto esecutivo attualmente in corso, aggiornato ai conti” che ”ha portato all’individuazione di soluzioni che consentono un’ottimizzazione dei tempi e dei costi. Al contempo – prosegue Salvini – c’è una integrazione dell’iter approvativo particolarmente complessa sul piano degli studi e delle valutazioni ambientali a cui siamo particolarmente attenti”.

Dai 4,7 miliardi di euro dichiarati nell’ultimo quadro economico si è passati a stime che valutano la realizzazione dell’opera intorno a 7 miliardi. Risorse che il Governo vuole lasciare in carico ad Autostrade rivedendo semmai la disciplina delle concessioni. Da dicembre 2022 sono in corso le attività del lotto zero, un insieme di lavori preparatori agli scavi veri e propri che includono gli imbocchi di alcune gallerie fondamentali per la futura distribuzione dei flussi di traffico.

“La Gronda di Genova è un’opera assolutamente strategica, indispensabile per la portualità ligure e per tutto il nord – replica la senatrice genovese di Italia Viva Annamaria Furlan -. Le spese sono lievitate da circa 4 miliardi di euro a stime che arrivano a 7-8. Il ministro Salvini non è in grado di dare garanzie né sui tempi, né sulle risorse. Vogliamo sapere se il governo mette i soldi oppure no, serve un’operazione verità”.

“Il governo ci ha abituato a grandi annunci sulle infrastrutture – aggiunge la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent – ma le risorse latitano e c’è da chiedersi se il governo creda davvero nella Gronda, che è importante per la Liguria e per l’intero Nord Italia. Basta bugie, finte inaugurazioni e rassicurazioni che non rassicurano nessuno. Salvini e la Lega governano da tre anni e sono al Mit da un decennio”.