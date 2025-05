Gronda, Lega: “Salis dice sì, il M5S non replica alla candidata e omette di fare chiarezza”

Genova. “Ennesima spaccatura nella coalizione M5S-PD. Sia pure indirettamente, la candidata a sindaco della sinistra ci ha finalmente risposto dichiarando che, come noi della Lega per primi, è favorevole alla Gronda di Genova. Fatto sta, però, che gli alleati del M5S, da sempre del tutto contrari all’opera, non hanno replicato alla loro candidata e hanno omesso di fare chiarezza. Pertanto, ora ci rivolgiamo ai pentastellati genovesi e chiediamo se abbiano cambiato idea pure loro e siano d’accordo con la loro candidata a sindaco. Perché i genovesi meritano rispetto e trasparenza. Ricordiamo che il cantiere c’è, grazie all’impegno del centrodestra e al proficuo lavoro del viceministro del Mit Edoardo Rixi. E deve andare avanti. La Gronda di Genova è un’opera necessaria per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio”.

Lo hanno dichiarato l’assessore comunale Francesca Corso e il commissario provinciale della Lega di Genova Renato Falcidia.