Greta Parchi premiata ambasciatrice del territorio 2025 dalla Federazione italiana cuochi

Genova. È una giornata di grande orgoglio per FIC Liguria e per l’Istituto Alberghiero Marco Polo , quella in cui Greta Parchi, giovane allieva dell’istituto, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Ambasciatrice del Territorio 2025 dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC).

Il premio le è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale svoltasi nella prestigiosa Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato Giovanni Spadolini, a Roma. Un contesto di grande importanza che testimonia il valore del riconoscimento e l’attenzione dedicata ai giovani talenti emergenti nel settore della cucina.

Greta ha ricevuto questo prestigioso premio in virtù dei risultati ottenuti nel novembre 2024, quando ha partecipato e rappresentato la Liguria ai Campionati Regionali di cucina, ottenendo un eccellente piazzamento che le ha permesso di accedere ai Campionati Nazionali svoltisi a Rimini nel febbraio 2025. Questi traguardi dimostrano il suo impegno, la passione e le competenze acquisite nel percorso formativo.

Entusiasta del riconoscimento, Greta Parchi ha dichiarato: “Sono orgogliosa di far parte dell’Unione Regionale Cuochi Liguri, nonché dell’Associazione Provinciale Cuochi Genova e Tigullio, entrambe realtà attive all’interno della Federazione Italiana Cuochi. Questa esperienza rappresenta per me un importante riconoscimento e uno stimolo a continuare con passione e impegno nel mio percorso nel mondo della cucina.”

A supportare Greta in questa importante esperienza, presente alla cerimonia, c’era Eugenio Caloiero, docente dell’Istituto Marco Polo e Responsabile del Dipartimento Giovani per FIC Liguria, il quale ha sottolineato l’importanza di investire sui giovani e di valorizzare le eccellenze del nostro territorio.