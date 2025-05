Grandi opere e lavori pubblici, il 12 maggio incontro pubblico organizzato da Assoutenti sul tema degli indennizzi

Lunedì 12 maggio alle ore 18 al teatro Modena Assoutenti promuove un confronto aperto la cittadinanza e moderato da Luca Ponzi, capo redattore Rai 3 Liguria, tra legali, parlamentari, candidati alle elezioni per il Comune di Genova.

Dall’analisi della normativa vigente e delle procedure del Pris si giungerà a formulare proposte che si chiede ai rappresentanti delle istituzioni presenti e futuri di fare proprie al fine di meglio tutelare i diritti dei cittadini genovesi e non solo, coinvolti nelle attività di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture.

Nel corso dell’iniziativa, il presidente regionale di Assoutenti Liguria Furio Truzzi conferirà all’ingegner Mariano Cocchetti, responsabile del Progetto unico Terzo valico e Nodo di Genova di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), una targa di benemerenza per essere stata l’unica azienda ad intervenire preventivamente con i testimoniali di Stato e aver provveduto a formulare un piano indennitario, per quanto migliorabile e perfettibile, di ristori per i cittadini interferiti dalla realizzazione dell’opera.