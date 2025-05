Giubileo delle bande musicali, domenica cinque cortei nel centro di Genova

Genova. Tra le iniziative legate al Giubileo delle bande musicali e della musica popolare, che prevede concerti di diverse bande genovesi nel corso dell’anno, domenica 18 maggio a partire dalle 17, cinque cortei composti da nove bande cittadine sfileranno per le strade del centro partendo da cinque diverse chiese, e confluiranno in piazza San Lorenzo per animare la messa delle 18.30, presieduta dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca.

Ecco le composizioni delle bande e i percorsi:

– Filarmonica di San Fruttuoso e Banda Musicale Nostra Signora della Guardia di Pontedecimo – partenza dalla Chiesa di San Filippo, via Lomellini 10

– Circolo Musicale Risorgimento di Sampierdarena e Società Filarmonica di Cornigliano – partenza dalla Chiesa di San Marco al Molo, via del Molo 18

– Scuola e banda musicale di Prà Carlo Colombi e Banda Musicale città di Voltri – partenza dalla Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, piazza di Carignano

– Filarmonica Pegliese Marco Chiusamonti e Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 – partenza dalla Chiesa di Nostra Signora della Consolazione, via XX Settembre

– Filarmonica Sestrese – partenza dalla Chiesa di Santa Marta, piazza Santa Marta

Il giorno precedente, sabato 17 maggio alle 20.45 nella basilica di San Siro, la Banda Musicale Cittadina di Bolzaneto 1883 proporrà un entusiasmante e coinvolgente viaggio musicale tra i più celebri e ricercati brani del repertorio sacro.

In programma, tra gli altri, un’inedita esecuzione della Toccata e Fuga in Re minore di J.S. Bach, oltre ad altri capolavori come il Salve Regina di Puccini e la Suite Gotica di Boellmann. Con la soprano Irene Celle e il tenore Eder Sandoval.

Ingresso libero.

Tutti gli eventi sono stati organizzati in collaborazione e con il patrocinio del Comune e dell’Arcidiocesi.