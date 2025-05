Giovani, Brusoni (Lega): “Salis mente. A Genova è in corso una vera rinascita generazionale”

Genova. “Nel decennio in cui Genova è stata governata dalla sinistra (2007–2017), oltre 30.000 giovani hanno lasciato la città. Un esodo drammatico, causato da politiche immobili, distanti dal mondo del lavoro e prive di visione per il futuro. Dal 2020, con il governo di centrodestra, Genova ha cambiato passo. Grazie a politiche attive, investimenti mirati e un forte rilancio urbano, oltre 5.000 giovani sono tornati in città. Genova è tornata attrattiva per i giovani e per le famiglie: lo dimostrano i numeri. Secondo i dati del Forum Ambrosetti – Think Tank Liguria 2030, Genova è oggi in ottima salute: il tasso di occupazione giovanile è tra i più alti d’Italia; la percentuale di Neet (giovani che non studiano né lavorano) tra i 15 e i 29 anni si attesta al 9,7%, ben al di sotto della media nazionale del 15,2%; e il 34,7% dei cittadini tra i 25 e i 39 anni è laureato, segno di una popolazione giovane, qualificata e radicata sul territorio. Genova attira, non respinge. Nel 2024 abbiamo registrato un boom turistico: +6,6% di presenze complessive e +8,5% di arrivi dall’estero. Cresce anche l’offerta culturale (+10,3%) e la produttività del lavoro (+5,1%). Numeri che raccontano una città viva, dinamica, proiettata nel futuro. Chi oggi descrive Genova come una città in declino, come fa la Salis in un post, ignora la realtà: quella stagione è finita, e non permetteremo che ritorni più”.

Lo dice in una nota Marta Brusoni, assessore del Comune di Genova e candidata della Lega alle elezioni comunali