Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, le iniziative del Galliera

Genova. Anche un gesto semplice può fare la differenza. Con questo messaggio chiaro e diretto, l’E.O. Ospedali Galliera di Genova partecipa attivamente alla Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rafforzando il proprio impegno nella prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e nella promozione della sicurezza delle cure.

La campagna informativa “Ogni gesto conta: laviamo le mani!” si sviluppa nell’arco di una settimana – dal 5 al 9 maggio 2025 – con contenuti multicanale rivolti a operatori sanitari, pazienti, caregiver, visitatori e a tutto il personale dell’Ente. Il messaggio dell’OMS per il 2025, “It might be gloves, it’s always hand hygiene”, ci ricorda che l’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. Al contrario, l’igiene delle mani prima e dopo l’uso dei guanti è fondamentale per interrompere la catena del contagio e garantire cure sicure.

Durante la settimana della campagna, l’E.O. Ospedali Galliera metterà a disposizione: Tovagliette informative con messaggi chiave e Qrcode interattivo distribuite presso la mensa aziendale; Brochure educative disponibili nelle aree comuni, per utenti, operatori, pazienti e caregiver con messaggi e Qrcode interattivi; Slideshow informativo sui monitor delle zone comuni, con messaggi e Qrcode interattivi.

L’obiettivo è duplice: educare e responsabilizzare. Lavarsi le mani è un gesto quotidiano, ma anche un atto di cura e attenzione verso sé stessi e verso gli altri. Un gesto che, se fatto correttamente, può prevenire infezioni, ridurre l’uso inappropriato dei guanti e contribuire alla sostenibilità ambientale.

“Ogni gesto conta, soprattutto quando si parla di salute e sicurezza – dice Giulia Adriano, Infermiere Specialista del Rischio Infettivo del Galliera. L’igiene delle mani è il primo, fondamentale passo per proteggere i nostri pazienti, i caregiver e tutto il personale sanitario dal rischio infettivo. Con la campagna ‘Ogni gesto conta: laviamo le mani!’ vogliamo ribadire con forza che anche un gesto semplice può salvare vite. Quest’anno, insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, accendiamo i riflettori sull’uso corretto dei guanti e sull’importanza dell’igiene delle mani prima e dopo ogni contatto assistenziale. Un piccolo gesto, una grande responsabilità, per la sicurezza di tutti.”

Il progetto è coordinato dal Gruppo Operativo del Comitato Infezioni Ospedaliere (GOCIO) in collaborazione con la Direzione Sanitaria, la S.C. Qualità e Comunicazione e l’Ufficio Professioni Sanitarie ed Accoglienza.