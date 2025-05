Giornata della polizia locale, premiati gli agenti che hanno soccorso l’uomo accoltellato in Sottoripa

Genova. Celebrata oggi dalla Regione Liguria la Giornata regionale della polizia locale, istituita con legge regionale nel 2018 per valorizzare il ruolo sempre delle polizie locali nella vita delle comunità. La cerimonia, alla presenza delle massime autorità civili e militari, si è svolta in Sala Trasparenza dopo il passaggio in rassegna del picchetto d’onore del corpo della polizia locale di Genova e delle bandiere dei Comuni capoluogo, in piazza De Ferrari, dove erano esposti anche i mezzi, le strumentazioni e i gazebo tematici sulle attività di controllo stradale, contrasto alle truffe, protezione delle vittime di violenza, uso di droni e taser.

Durante l’evento sono state conferite 16 onorificenze ad agenti distintisi nel 2024 per atti di coraggio, prontezza, spirito di servizio e capacità investigativa. Le motivazioni spaziano da salvataggi in contesti di rischio, a interventi decisivi in caso di aggressioni, fino a operazioni antidroga e azioni di soccorso in situazioni critiche.

Per la polizia locale di Genova sono stati premiati gli agenti dei nuclei Reati predatori e Centro storico intervenuti lo scorso 10 agosto in occasione del tentato omicidio in Sottoripa. Oltre a tamponare le ferite all’uomo, accoltellato più volte al torace con una lama di circa 20 centimetri, hanno permesso l’arresto in flagranza del potenziale omicida. Il riconoscimento è andato al vicecommissario Roberto Baiocco, all’agente scelto Paolo Stagi e agli agenti Fabio Timo, Luca Fellini, Pierluigi Perrone, Enrico Poggio e Fabio Addino.

Un altro premio è andato all’assistente Tiziano Milite e all’agente Pierluigi Maruca di Cogoleto: il 16 ottobre, constatando la pericolosità di un sottopasso allagato nei pressi del torrente Arrestra, cercavano di impedirne l’accesso ai veicoli. Un automobilista che aveva imboccato il sottopasso era rimasto bloccato, con l’acqua che si alzava pericolosamente. I due agenti, immergendosi nel fango fino allo sterno e mettendo in pericolo la loro vita, lo hanno estratto dall’autovettura.

Le altre onorificenze sono state consegnate a un agente di Sanremo fuori servizio che ha salvato un anziano dal soffocamento praticandogli la manovra di Heimlich, due agenti di Ventimiglia che hanno disarmato e arrestato due uomini autori di un accoltellamento, un’agente spezzina che ha prevenuto un possibile femminicidio ai danni di una giovane madre di due figli e un collega della stessa città accoltellato vicino al cuore durante un’operazione antidroga, due agenti di Albenga che hanno salvato un bagnante colto da malore.

Accanto ai riconoscimenti per meriti speciali, sono stati conferiti anche numerosi encomi al personale di diversi comandi per operazioni che hanno messo in luce doti investigative, capacità operative e umane, e senso civico. Tra le operazioni premiate: l’arresto di rapinatori, la scoperta di un sistema fraudolento per il rilascio di patenti, il salvataggio di un uomo con intenti suicidi, la scorta a un mezzo di soccorso pediatrico, e l’individuazione di un potenziale piromane nei pressi della Prefettura di Imperia.

“Vogliamo che gli agenti della polizia locale siano di aiuto per la popolazione – ha commentato il presidente della Regione Marco Bucci -. Le persone non devono aver paura della multa, si devono poter fidare, come fa il turista quando vede una divisa e chiede un’informazione. Il cittadino sente la presenza, continuate così”.

Nel corso della cerimonia è stato ricordato anche il significato storico e civico della polizia locale, con le sue radici antiche e la vocazione di prossimità: Ars nostra vis urbis – il nostro lavoro è la forza della città – è il motto che sintetizza il ruolo fondamentale di queste donne e uomini al servizio della sicurezza urbana, della legalità e del benessere dei cittadini.