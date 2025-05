Giornata dei bambini scomparsi, a Genova uno stand della Polizia alla Festa dello Sport

Genova. Il 25 maggio è stata la “Giornata internazionale dei bambini scomparsi”, istituita dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico fenomeno che colpisce il mondo dell’infanzia.

Anche la Polizia di Stato di Genova ha voluto dare un segnale forte ai cittadini: nell’ambito della Festa dello Sport, dove già era presente da venerdì con attività sportive, esposizione di mezzi e laboratori a cura di Polizia Stradale e Scientifica, è stato predisposto uno stand informativo con personale specializzato della Divisione Anticrimine della Questura che ha illustrato ai numerosissimi partecipanti le attività intraprese in caso di scomparsa di minori. Sono stati distribuiti opuscoli informativi che esplicitano i progetti della Polizia di Stato, le strategie di prevenzione e contrasto e le indicazioni di supporto per i genitori che affrontano la scomparsa di un figlio.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è quello di prevenire le situazioni che possono indurre l’allontanamento dagli affetti familiari come disagio personale o psicologico, cyberbullismo, adescamento in rete, maltrattamenti e abusi. Gli operatori hanno ribadito l’importanza di contattare con tempestività il numero unico di emergenza 112 NUE, per permettere alle forze dell’ordine di attivare senza ritardo tutti i canali di ricerca. Attivo anche il numero unico europeo 116 000, dedicato ai minori scomparsi, che per l’Italia è stato affidato in gestione dal Ministero dell’Interno a “S.O.S. Il Telefono Azzurro-Linea Nazionale per la Prevenzione dell’Abuso all’Infanzia”.

Gli agenti hanno, inoltre, spiegato il funzionamento dell’app YOUPOL che permette di mettersi in contatto con la sala operativa della Questura per una diretta richiesta di assistenza. Ricordando, infine, che attraverso il sito italiano per i bambini scomparsi, it.globalmissingkids.org, che fa parte di una rete internazionale di 31 Paesi coordinata dalla statunitense ICMEC – International Center for Missing and Exploited Children, ogni cittadino può riferire informazioni utili, anche sui minori di cui si sono perse le tracce da diverso tempo.