Ghio (Pd): “La relazione degli ispettori Mit sull’autorità portuale di Genova esiste o un documento fantasma?”

Genova. “La relazione degli ispettori del Mit sull’autorità portuale di Genova e Savona esiste o è un documento fantasma? In un momento di passaggio per la portualità genovese chiediamo trasparenza”. Lo dice Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera e componente della commissione Trasporti.

“Dopo avere chiesto al ministro di rendere pubblica la relazione, dopo una interrogazione insieme al collega Pandolfo e una richiesta ufficiale di riceverne gli esiti, ancora totale mistero sul documento: nella risposta nessuna indicazione nè sui contenuti della relazione nè sulle contromisure che il Governo intende prendere, nonostante l’indicazione di “concessioni e funzioni da rivedere” emersa dai contenuti della relazione”, afferma Ghio.

“Il vicemistro Rixi il 31 marzo scorso aveva dichiarato “la relazione è già pubblica”, ma dopo oltre un mese di richieste non ne abbiamo traccia – fa notare – così oggi, in occasione dell’avvio dell’iter sul parere per la nomina del nuovo presidente dell’Adsp di Genova ho chiesto, e lo hanno fatto anche gli altri parlamentari di opposizone presenti in commissione, che in questo momento occorre massima trasparenza e che la consegna della relazione deve essere contestuale alla definizione di un iter così importante”, conclude la dem Valentina Ghio.