Genova sotterranea, tornano le visite alla Cittadella ipogea di Campi e al ventre cavo di Ponte Monumentale

Genova. Tornano le visite nella “città di sotto” a cura del Centro Studi Sotterranei di Genova, che per il prossimo fine settimana ha organizzato due giornate di esplorazione per la cittadella ipogea di Campi e per il ventre cavo di Ponte Mumentale.

Nel primo caso – la giornata di visite è sabato 17 maggio – si tratta di un ricovero anni ’40 ricavato dentro la collina di Coronata durante la Seconda Guerra Mondiale che si articola in varie gallerie il cui sviluppo supera il chilometro. La struttura poteva ospitare ben 4.500 persone. Sono visibili molte testimonianze quali scritte originali, graffiti, corpi illuminanti, dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. Uno spaccato di storia che proietta in un vero e proprio viaggio della memoria nel periodo deli terribili giorni della guerra.

Domenica 18 invece i tecnici del Css accompagneranno i visitatori alla scoperta dei segreti interni di una delle opere più iconiche della nostra città, vale a dire Ponte Monumentale. Calandosi attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e poi ancora un pozzetto, si entra in un particolare mondo sotterraneo dove s. Si arriva, infine, nell’ imponente salone dove si ergono ancora intatte (sotto la carreggiata stradale di Corso Andrea Podestà) per 20 metri in altezza, le Mura della 6^ Cinta fortificata della città di Genova voluta da Andrea Doria nel 1536.

In questo caso la visita non è praticabile per persone con problemi alle articolazioni (gambe e braccia); per soggetti con girovita superiore a 185 cm (si deve attraversare un breve pozzetto di circa 70 cm di diametro) e per soggetti che soffrono di claustrofobia.

Ecco il dettaglio

SABATO 17 MAGGIO 2025

LA CITTADELLA IPOGEA DI GENOVA CAMPI

Orari turni di visita: 9:45, 11:15 e 14:00, 15:00, 16:15.

Durata visita: 90 minuti con massimo 25 persone. Massimo due minori fino a 14 anni per turno.

Ingresso: 15 euro – 13 euro soci 2025.

Abbigliamento: consigliati scarponcini da trekking o similari per la presenza di pozzanghere e fango.

Materiale fornito: caschi speleo con frontale a luci led e cuffie sotto-casco monouso.

Luogo di incontro: Corso Ferdinando Maria Perrone 20 davanti a Villa Imperiale Casanova raggiungibile a piedi mediante la rampa dal Bar/Caffetteria Massa di C.so Perrone 68r.

Prenotazione obbligatoria e info dettagliate: al n 3755346629 dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00 dei giorni feriali (NO Sms – No Whatsapp).

Dentro al rifugio antiaereo di Campi

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

IL VENTRE CAVO DEL PONTE MONUMENTALE

Orari turni di visita: 9:30, 11:10 e 14:00, 15:30, 17:00

Durata visita: 90 minuti con massimo 15 persone. Minori dai 14 anni compiuti.

Ingresso: 20 euro – 18 euro soci 2025.

Abbigliamento: consigliati indumenti comodi e scarpe da trekking o similari.

Materiale fornito: caschi speleo con frontale a luci led, cuffie sotto-casco monouso e guanti in lattice.

Luogo incontro: Corso Andrea Podestà ingresso Ascensore Monumentale/Podestà (AMT).

Prenotazione obbligatoria e info dettagliate: al n 3755346629 dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00 dei giorni feriali (NO Sms – No Whatsapp).