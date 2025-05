Genoa Women promosso in Serie A, la squadra di Fossati corona l’impresa con un turno di anticipo

Genova. Con la vittoria per 0-1 sul campo dell’Orobica Bergamo il Genoa Women conquista la storica promozione in Serie A femminile, prima volta nella sua storia.

La squadra di mister Fossati raggiunge l’impresa con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato. Decisiva la rete di Bettalli in avvio di ripresa per i tre punti che permettono alle grifonesse di salire a quota 63 e blindare il terzo posto in classifica, valevole per la promozione diretta in massima serie. Quello di oggi è il ventesimo successo conquistato in 29 partite.

Mentre il Genoa Women sale in paradiso, dunque, la Sampdoria Women scende in cadetteria, replicando in qualche modo la situazione attuale delle squadre maschili. Gli altri due club promossi in Serie A in questa stagione sono Parma e Ternana.

“Congratulazioni al Genoa Women che, per la prima volta, conquista la promozione in serie A di calcio femminile – si complimenta l’assessora regionale allo Sport Simona Ferro -. Un risultato storico, di grandissimo prestigio per le ragazze rossoblù, che con la vittoria di oggi contro l’Orobica hanno blindato il terzo posto che significa salto di categoria. Complimenti alla squadra e a tutto lo staff, e appuntamento alla prossima stagione”.