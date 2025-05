Genoa, Vieira soddisfatto dopo il pari di Napoli: “Mostrato personalità e intensità, risultato meritato”

Napoli. Un ottimo Genoa frena la marcia del Napoli capolista. Al Maradona finisce 2-2 e non può che essere soddisfatto il tecnico rossoblù Patrick Vieira, artefice degli ultimi due terzi di un campionato che porta il Grifone a scavallare la quota simbolica dei 40 punti.

Il mister è stato intercettato nel post partita ai microfoni di DAZN e ha commentato così la prestazione: “Sono molto orgoglioso. Abbiamo mostrato personalità e intensità, proseguendo sulla strada degli ultimi mesi. Nonostante il gol preso abbiamo continuato a giocare e a cercare di recuperare la palla in avanti. Penso che il gol di Johan (Vazquez, ndr) sia meritato. Il nostro obiettivo era prendere dei punti. Con il Milan avevamo fatto bene ma non avevamo raccolto nulla. Oggi ci siamo riusciti e questo fa molto piacere a me e alla squadra”.

Immancabile la domanda sul futuro, sempre più chiacchierato, del tecnico. Anche stavolta però Vieira non si sbilancia: “Siamo in un momento in cui ci sono tante voci, ora il mio focus è su questo finale di campionato per concludere bene. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato di essere pienamente concentrati”. Simbolo della determinazione dei rossoblù sono i tanti giovani schierati da Vieira nelle ultime settimane. Il francese infatti afferma: “Quando vediamo entrare i ragazzi giovani che mantengono alto il livello dell’intensità è la cosa più bella“.