Genoa, Vieira: “Sconfitta che fa male, meritavamo di più”

Genova. C’è da un lato l’amaro in bocca per la sconfitta con una prestazione molto positiva contro il Milan, ma anche la conferma che il gruppo non molla e non mollerà sino alla fine per Patrick Vieira, come ha predicato anche nel pre-partita.

“C’era un po’ di stanchezza e le sostituzioni che hanno fatto ci hanno messo in difficoltà. La qualità del Milan ha fatto la differenza. La cosa importante è finire bene il campionato, sono molto orgoglioso e non ho nessun dubbio sull’atteggiamento dei giocatori. Poi vedremo per l’anno prossimo” dice il mister in sala stampa.

Pur essendo alla terza sconfitta consecutiva Vieira non si scompone e continua a predicare la responsabilità. “La squadra non ha mai mollato, l’obiettivo è giocare con intensità e questa è una sconfitta che fa male, meritavamo di più e possiamo uscire a testa alta. Dobbiamo migliorare, manchiamo un po’ di qualità e quando perdiamo giocatori importanti in partite come questa fa la differenza”.

Per il mister la squadra ha fatto una grande partita nel primo tempo anche sull’aspetto fisico. “Abbiamo iniziato il secondo tempo con la stessa intensità e poi abbiamo fatto gol con Viti. Il loro posizionamento dei centrocampisti ci ha abbassato un po’ sotto l’aspetto tattico. Noi non eravamo stretti, eravamo troppo aperti, mentre nel primo tempo eravamo più compatti e per il Milan era più difficile giocare”.

La prima rete di Vitinha può essere una spinta in più per recuperare il giocatore: “Siamo contenti per lui, quest’anno non ha avuto tanta fortuna, per lui è stato difficile allenarsi settimana dopo settimana, ha avuto diversi infortuni negli ultimi mesi. Oggi è entrato e gli darà fiducia per il futuro”. Anche Messias vive un po’ la stessa situazione: “Manca di ritmo, ma nell’ultima settimana si è sempre allenato bene e ha voglia di aiutare la squadra”.

Al di là dell’assist Martìn si è confermato uno dei giocatori più importanti: “Lui è uno dei leader che abbiamo sull’aspetto tecnico, aiuta la squadra a giocare bene come Milan Badelj e come Mattia Bani”.

In questa partita si sono viste anche più soluzioni offensive, con anche qualche tiro da lontano, per Vieira si tratta di una prestazione in linea con le ultime partite: “Abbiamo tirato di più in porta perché abbiamo avuto più opportunità, Norton-Cuffy ha fatto un’ottima partita, il sistema usato ora è ancora più chiaro, ma c’è ancora da lavorare e la cosa importante era l’atteggiamento e su questo punto la squadra non poteva fare di più”.

A Napoli mancherà Thorsby, squalificato, ma rientreranno, dice Vieira, Onana, Ekuban e Cuenca.