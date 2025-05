Genoa, Vieira: “Non c’è ragione per non continuare qui, ma evidenzierei la squadra invece del mio futuro”

Genova. “Siamo usciti dalla partita di Napoli molto soddisfatti, non solo per il risultato ma anche per la prestazione. Mi è piaciuta molto la personalità della squadra. È importantissimo per noi mantenere lo stesso atteggiamento: i nostri tifosi meritano questo. Contro l’Atalanta dobbiamo ripetere una partita con grande intensità”, inizia così la conferenza stampa di mister Patrick Vieira alla vigilia dell’ultima partita casalinga del suo Genoa contro l’Atalanta.

Il tecnico francese nutre grande rispetto per la formazione atalantina: “L’Atalanta è una squadra fortissima sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo fare la nostra partita, con le nostre qualità per finire bene il campionato davanti ai nostri tifosi. Per ottenere punti dovremo disputare una grande gara. Siamo in un buon periodo e vogliamo capire quale sia il nostro vero livello. Gasperini è un esempio, uno degli allenatori più forti d’Europa. Loro sono fortissimi e sarà un bel test per noi. Vogliamo dimostrare di essere cresciuti come squadra. Sappiamo che c’è ancora tanto su cui lavorare”.

Su Badelj, che oggi ha salutato il Genoa: “Ho avuto la fortuna di allenare diverse squadre, e Milan è stato un giocatore con cui ho avuto il piacere di lavorare e confrontarmi. È stato molto importante per il gruppo: si è impegnato al massimo dentro e fuori dal campo, aiutando tutti. Per me è un esempio positivo per i giovani della nostra squadra. Usa sempre le parole giuste al momento giusto. Perdiamo un giocatore importante e un uomo straordinario“.

Sui giovani: “Sono il futuro della società e stanno facendo bene. È importante costruire una base per il futuro. Queste partite sono fondamentali per valutare le loro qualità. Il futuro non si costruisce da oggi. Tutti abbiamo la stessa voglia di far parte della società. Mi fa piacere vedere l’impegno di tutti: si vede che c’è desiderio di far parte del Genoa. Sono molto soddisfatto delle loro risposte. Tutti erano molto concentrati e vogliono giocare, mantenendo sempre la stessa intensità”.

Per domani non recupereranno Cornet, Matturro e Cuenca. Onana è tornato in gruppo dopo l’ultima partita, mentre Ekuban farà parte dei convocati. Su Siegrist, autore di un’ottima prestazione a Napoli: “Ha fatto una bella partita, come tutta la squadra. Non sono sorpreso: stava solo aspettando il suo momento e ha fatto grandi cose. Ha voglia di rimanere al Genoa e il suo atteggiamento è stato esemplare sin dal suo arrivo.”

Sul proprio futuro, Vieira dichiara: “Io sono felice e contento al Genoa. Ho sempre parlato con chiarezza con la società. C’è un gruppo di giocatori con cui ho avuto un grandissimo piacere di lavorare. Non c’è ragione per non continuare. L’ho sempre detto: sono contento. Ma parlare di me non è la cosa più importante”. Il tecnico sposta i riflettori sulla sua squadra: “Preferisco evidenziare la crescita di questi giovani e dei giocatori più esperti, che insieme hanno fatto un grande lavoro. Preferisco che i complimenti vadano a loro. La situazione della Sampdoria ha dimostrato che non è facile vincere le partite e raggiungere gli obiettivi. Ogni tanto si dimentica l’importanza di una squadra. Credo che quanto fatto dal mio gruppo non debba mai essere dimenticato“.