Genoa, Vieira all’ultima conferenza di stagione tra bilancio e futuro: “Vorrei restassero tutti”

Genova. Vigilia di Bologna-Genoa e mister Vieira traccia un bilancio della stagione e pensa anche al futuro.

Dal punto di vista della formazione ci sarà spazio per i giovani, Venturino in primis, ma non sono escluse altre sorprese. “È stata una settimana come le altre, sono ancora molto frustrato di come abbiamo perso l’ultima partita a casa, sarebbe bello finire campionato con una vittoria a Bologna. Noi cerchiamo di creare una mentalità per impegnarci sino all’ultima partita, credo che la partita in casa con l’Atalanta sia stata positiva e cercheremo anche contro il Bologna di giocare con intensità e vincere per arrivare alla decima vittoria”

Dall’infermeria sono rientrati Cornet e Ahanor: “Si sono allenati per tutta la settimana e faranno parte del gruppo”.

La stagione ha avuto una svolta in un momento preciso? “Difficile puntare su un momento, è il gruppo che era concentrato e aveva tanta voglia di arrivare a questo obiettivo e non ha mai mollato, ha sempre lavorato con serietà. Mi è piaciuto tantissimo questo gruppo”.

Il Bologna sta vivendo un momento molto positivo, ha appena vinto la Coppa Italia, ha raggiunto la Champions l’anno scorso, può essere un modello per il futuro? “Tra loro e noi ci sono tanti anni di distanza, credo che noi siamo ai primi passi del progetto della stabilità che ha bisogno di una società per crescere. Con il nuovo presidente, i dirigenti è un inizio, poi dobbiamo crescere e siamo ancora anni dietro il Bologna. Mi piace come loro hanno costruito la loro squadra, come i giocatori pensano alla squadra, hanno preso calciatori per giocare in modo chiaro hanno mandato un messaggio: La partita fatta in Coppa Italia e vincere questa Coppa è un messaggio mandato anche ad altre squadre sul fatto che se si lavora bene i risultati ci sono. Loro sono un esempio per noi per costruire la squadra di domani anche se dal punto di vista finanziario è diverso”.

Vieira dice chiaramente anche che gli piacerebbe che il gruppo attuale resti anche la prossima stagione: “Credo tantissimo alla stabilità, mi piacerebbe che rimanessero tutti i giocatori, sarebbe una bella cosa, ma è impossibile. Però per il futuro è importante avere questa stabilità per creare una squadra per competere”. Vieira si reputa fortunato a essere al Genoa: “È un momento molto eccitante per la società, c’è nuovo presidente che ha una visione chiara di quello che vuole fare della società, dirigenti con grande esperienza e giocatori giovani che stanno crescendo, il prossimo mercato sarà importante per noi, per fare un passo in avanti”.

Tra le note positive che il mister ha apportato alla squadra è stato il coraggio di lanciare tanti giovani in questa stagione anche in partite importanti: “È sempre importante trovare un equilibrio giusto. I giovani hanno fatto benissimo, i giocatori di esperienza sono fondamentali per farli crescere perché non sono ancora pronti e bisogna dare loro tempo, devono giocare e dobbiamo accettare che possono sbagliare. Però per noi noi Martin, Vasquez, Bani, Leali in porta sono stati importanti”.

Non era facile salvarsi e il mister sottolinea aver trovato subito uno staff molto disponibile: “Sono orgoglioso, abbiamo trovato persone con mentalità positiva sull’integrazione da parte nostra e quando c’è gente diligente accanto a te è più facile. La salvezza era una sfida molto difficile. Oggi possiamo pensare fosse facile. E sono molto orgoglioso, contento, perché abbiamo raggiunto un bellissimo obiettivo attraverso lavoro, qualità, staff e squadra importanti. Tutti con lo stesso obiettivo, rimanendo uniti e mai perdendo la concentrazione. La soddisfazione da parte mia su gruppo e staff è davvero grandissima”.

Diversi giocatori sono in scadenza di contratto, ma Vieira evidenzia che tanti vogliono restare: “Un messaggio che mi fa veramente piacere. Però è un momento dove si deve lavorare e vedere quello che si può fare”. Vasquez per esempio è in scadenza nel 2027: “Lui ha qualità che rappresentano bene la società e i tifosi, spero che si possa rinnovare, è un giocatore fondamentale per il futuro”.

Il mister lancia un messaggio anche ai tifosi: “Loro erano e sono importantissimi, l’energia che danno ai giocatori sul campo aiuta la squadra, si è sempre sentito questo supporto, era importante giocare con questa energia, noi dobbiamo dare il massimo e giocare con l’intensità e la voglia di andare a vincere la partita. Non abbiamo sempre vinto e personalmente ho sempre sentito positività da parte dei tifosi anche quando abbiamo perso e per quello abbiamo puntato sulla forza dei tifosi e raggiunto questo obiettivo, la forza del Genoa è questa. Dobbiamo creare una squadra simile ai nostri tifosi. L’energia che danno questi tifosi è importantissima e se noi riusciamo a portare qualità a questa energia è importante”.

Di sicuro nella prossima stagione una cosa dovrà cambiare: “Una società come la nostra non può permettersi di avere tanti infortuni come quelli di quest’anno, dobbiamo riflettere e cambiare le cose, e qualcosa cambierà”.