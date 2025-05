Genoa, tornano in gruppo Cuenca, Ekuban e Onana

Genova. Buone notizie dall’infermeria del Genoa in vista del rush finale di questo campionato: Cuenca, Ekuban e Onana si sono riaffacciati in gruppo, come aveva anticipato Vieira in conferenza stampa post-Milan. Senza Thorsby, squalificato, il mister può consolarsi anche se i tre non potranno per forza di cose avere tanti minuti nelle gambe.

Questa mattina l’allenamento a Pegli con attivazione in palestra (circuiti personalizzati con focus su forza e potenziamento) e poi fase tecnico-tattica, sul campo. Il programma è proseguito con una serie di addestramenti tecnici e altri di interesse tattico. Partitelle a campo ridotto nel finale prima del pranzo in club-house, i controlli podologici e il taglio, facoltativo. di barbe e capelli. Domani, venerdì in calendario un altro allenamento.

Proprio queste sedute nel finale di stagione sono particolarmente indicate per capire la mentalità dei giocatori in fasi in cui non c’è più nulla da giocarsi se non la soddisfazione di battere un big. Sono giornate importanti in chiave futura e più di una volta, per esempio, Vieira ha elogiato l’impegno di Messias dopo una stagione davvero tribolata.

I ‘nuovi’ di gennaio hanno giocato davvero poco a causa degli infortuni e le valutazioni per la prossima stagione si sono ristrette a poche finestre. Chi potrebbe rilanciarsi in questo finale è Vitinha, anche lui davvero sfortunato, con il gol di lunedì sera ha di sicuro ricevuto un’iniezione di fiducia, ma è chiaro che il Genoa non ha ancora ottimizzato i 30 milioni che ha speso per il suo acquisto.

Di sicuro il Genoa dovrà respingere l’assalto di varie squadre interessate a Frendrup, primo in serie A per contrasti, recuperi e duelli vinti.

La partita con il Napoli, allo stadio Maradona domenica alle 20:45 sarà arbitrata da Marco Piccinini di Forlì. Assistenti Giuseppe Perrotti e Gamal Mokhtar di Campobasso e di Lecco. Quarto ufficiale Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Come video ufficiali sono stati designati l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, insieme all’arbitro Vmo Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.

Niente tifosi dalla Liguria secondo le disposizioni del prefetto Michele di Bari, “in considerazione delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e su parere della questura di Napoli circa il pericolo di disordini”.Vista la storica amicizia tra le due tifoserie sembra più una ripicca per le “intemperanze” dentro e fuori il Ferraris.