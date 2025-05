Genoa, parla Sabelli: “Stagione da 10 viste le difficoltà affrontate. Vieira e Gilardino due persone oneste”

Genova. Manca solo una partita alla fine del campionato del Genoa e Stefano Sabelli, intervistato da genova24.it, traccia un bilancio della stagione. Il poliedrico esterno destro, 32 anni, ha disputato 33 partite sinora, scendendo in campo dal primo minuto nel 62% dei casi. Colonna del Genoa di Gilardino, si è saputo conquistare il suo spazio anche nella gestione Vieira. Per lui quest’anno due assist e prestazioni sempre solide. A novembre ha rinnovato il contratto con i rossoblù sino al 2026.

– Prima di iniziare ti chiediamo, da dove arriva il soprannome Sabellao? Ti piace? Lo consideri tuo?

“È stato Andres Blazquez, l’amministratore delegato. Me l’ha dato l’anno scorso dopo Genoa-Napoli. Sì, ci sta, è carino, simpatico, fa ridere, mette un po’ d’allegria”.

– Siamo a fine stagione, che voto daresti alla vostra annata?

“Viste tutte le difficoltà affrontate, comunque anche un cambio di allenatore, che non è una cosa semplice, un bel dieci, perché ne siamo usciti più forti di prima”.

– All’inizio in effetti non è stato facile, perché tra infortuni, problematiche varie e un po’ di sfortuna… in quei momenti lì avete avuto timore di non farcela?

“Ma sì, diciamo che abbiamo affrontato comunque le difficoltà, però poi alla fine è uscito fuori il gruppo, i ragazzi che sono qui da tanti anni. Abbiamo navigato in questa tempesta, però non abbiamo mai perso la rotta. Alla fine abbiamo trovato la strada giusta per uscirne insieme”.

– Che corde ha toccato Vieira per imprimere questa svolta?

“Sicuramente quando c’è un cambio di allenatore si rimette un po’ tutto in discussione, quindi lui è stato bravo a capire dove era arrivato, in che piazza. Comunque è un allenatore che ha fatto una carriera importante come giocatore, quindi sa perfettamente come parlare ai calciatori. Non era semplice, perché non è mai facile entrare in corsa, portare le proprie idee, però si è rivelato all’altezza”.

– Gilardino e Vieira sono stati due allenatori importanti per te, perché hai avuto una crescita notevole qui al Genoa. Come li descriveresti nel rapporto che hanno avuto con te?

“Sì, io parlo più per il rapporto personale, perché poi l’allenatore può piacere o non piacere, ma intanto si valuterà sempre in base ai risultati. Posso dire che sicuramente sono due persone che sono state oneste e in questo mondo non è scontato. Hanno sicuramente idee differenti, però, ripeto, mi soffermerei sulle persone di spessore che sono”.

– Quando c’è stato il cambio hai dovuto anche un po’, come sempre accade, dover ricominciare daccapo nel conquistare un po’ la fiducia dell’allenatore. Comunque tu eri uno dei pilastri del Genoa di Gilardino. Poi ti sei riconquistato comunque il tuo posto. In quel momento lì come l’hai vissuta?

“Più che altro si mette sempre davanti la squadra, quindi poi alla fine il singolo da solo può farci ben poco. Sicuramente con un cambio di alleatore si azzera tutto quanto, però è anche una spinta in più”.

– Qui al Genoa comunque sei maturato parecchio. Nella tua carriera comunque hai vissuto diverse esperienze, non ti chiedo di raccontarle tutte, però c’è un allenatore che ti ha dato il la per intraprendere questa carriera ad alti livelli?

“Sono stato abbastanza fortunato, ho trovato allenatori sempre preparati. Fare un nome mi risulta difficile perché non vorrei fare torto a qualcun altro, però mi sento fortunato perché ho incontrato persone all’altezza”.

– A 32 anni ormai sei in piena maturità, dove però puoi ancora migliorare?

“Si può e si deve sempre migliorare anche perché dal momento in cui pensi di aver raggiunto un determinato livello, forse è arrivato il momento di smettere. Penso che bisogna trovare sempre nuovi stimoli all’interno anche degli allenamenti, non solo del campionato. Parlo proprio di singoli allenamenti”.

– Adesso che Badelj se ne va mancherà un punto di riferimento per la squadra. Intanto quanto è stato importante lui per lo spogliatoio? Ti senti un po’ investito di maggiori responsabilità nell’essere uno dei senatori?

“Sicuramente Milan a livello caratteriale, di presenza, all’interno dello spogliatoio ci mancherà tantissimo. Sto provando ancora a convincerlo, ma penso che ormai non ce la posso più fare. Però da questo punto di vista siamo fortunati, abbiamo Mattia Bani, Junior Messias, ancora lo stesso Morten Thorsby, ragazzi che hanno il loro carisma, la loro personalità e sicuramente ci daranno una mano per il prossimo anno”.

– E il rapporto con i giovani com’è? A guardare dall’esterno sembra che ci sia un bel gruppo in cui appunto anche quelli un po’ più ‘anziani’, siano proprio un punto di riferimento per i giovani, che li facciano crescere.

“Sì, ma è giusto così. Comunque siamo stati giovani anche noi, Sappiamo benissimo le loro potenzialità, altrimenti non sarebbero qui con noi. Ovviamente loro sono liberi di sbagliare, perché è anche giusto, perché comunque sono ragazzi di 20 anni che devono crescere e si cresce anche attraverso degli errori. Io ci scherzo sempre, li ‘massacro’ tutti a prescindere anche dal fatto se facciano bene o meno ma perché è il mio modo di essere, però veramente sono ragazzi per bene e questo penso sia merito soprattutto delle loro famiglie anche perché sono molto giovani”.

– C’è qualche fotografia, un ricordo che ti porti a casa particolarmente speciale di questa stagione?

“Sono tante partite, forse la la più importante per noi è stata con l’Udinese in casa, ma perché avevo promesso ai ragazzi che avrei pagato il McDonald’s all’insaputa del nutrizionista, quindi è stato importante vincere per far ridere un po’ lo staff”.

– Conference League con il Genoa. Sogno o obiettivo?

“Queste sono domande fatte dalla società, perché sono loro che mettono gli obiettivi. Noi andiamo in campo sempre per vincere”.

– Sabelli e Genova, quali sono i tuoi luoghi del cuore?

“È il salta-salta in corso Italia (ride ndr). Ma non è il mio posto, è il posto del cuore dei miei figli sicuramente”.

– Il rapporto con i tifosi. Per un calciatore giocare in uno stadio così, avere così seguito, che cosa significa?

“Io penso che a parole è veramente difficile descriverlo. Bisognerebbe essere in un campo con 30 mila persone che ti incitano. Io penso che loro abbiano veramente una malattia perché sono veramente pazzi per il Genoa”.

– Tu non hai proprio il vizio del gol. Tra l’altro l’unico che hai fatto col Genoa era contro il Bari che è stata la tua ex squadra. Cosa ricordi di quel momento?

“Io fino a ora ho segnato in Serie A solamente contro il Genoa. Il mio primo e unico gol in Serie A è stato contro il Genoa. Poi in Serie B ovviamente non ho potuto neanche esultare perché avendo giocato io sei anni col Bari, mia moglie è di Bari, non sarebbe stato neanche giusto nei confronti delle persone che mi hanno cresciuto perché alla fine sono andato a Bari che avevo vent’anni. Però è normale che segnare allo stadio con la gente che tifa per te è qualcosa di stupendo. Infatti invidio tantissimo Pinamonti”.