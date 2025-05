Genoa-Milan LIVE (1-2). Pareggio di Leao e autorete di Frendrup in due minuti

Genova.

81′ Ammonito Leao che travolge Vitinha

79′ Nel Milan escono Tomori per Walker e Pulisic per Musah

78′ Autogol di Frendrup. Il Milan passa in vantaggio. Leao mette in mezzo e il danese tocca con la punta del piede per anticipare Joao Felix e infila Leali con una palla angolatissima dove il portiere non può arrivare.

76′ Pareggio del Milan: Gimenez scatta sulla destra e crossa per Leao, palla deviata da Norton-Cuffy nell’angolino dove Leali non può arrivare. C’è però un check del var per un sospetto fuorigioco di Gimenez, convalidato dopo pochi secondi.

73′ Cambio anche nel Genoa: fuori Thorsby per Ahanor

65′ Cambi nel Milan fuori Jovic per Gimenez e Jimenez per Joao Felix

69′ Ammonito Loftus-Cheek, in ritardo su Thorsby

68′ Tomori anticipa Thorsby e mette in corner. Batte Martin, colpo di testa di Vasquez, blocca Maignan

65′ Il Genoa reclama un calcio di rigore per un contatto tra Vitinha e Pavlovic, silent check del var che conferma la decisione di Collu di non fischiare

61′ Gol del Genoa! Proprio Vitinha insacca al volo di destro e segna la sua prima rete stagionale su cross dalla trequarti di Martin

60′ Nel Genoa arriva il momento di Vitinha, che rileva Messias

58′ Frendrup! Destro del danese da buona posizione su sponda di Thorsby, servito da Pinamonti che si era allargato sulla sinistra. Pallone che si allarga alla sinistra di Maignan

57′ Theo Hernandez batte direttamente a rete la punizione. Il rasoterra non crea problemi a Leali, che si accartoccia sul pallone

56′ Ancora stop alle ostilità per un fallo subito da Reijnders, travolto da Norton-Cuffy che è scivolato sul prato bagnato

53′ Gioco fermo per un colpo alla testa subito da Masini

50′ Tentativo di Pulisic sul rovesciamento di fronte, sfera deviata in corner. Sugli sviluppi palla alle stelle di Reijnders

48′ Ci prova Frendrup da fuori area col sinistro, palla fuori

46′ Nel Genoa entra Zanoli per Sabelli. Si riparte con palla al Grifone che ora attacca verso la Nord

Primo tempo sul punteggio di 0-0 tra Genoa e Milan, con i rossoblù che hanno sfiorato la rete in due occasioni e il Milan salvato da un super Maignan: all’8′ Norton Cuffy compie una grande giocata in slalom tra due avversari in area di rigore e tira a cercare il secondo palo. Il portiere francese si allunga a deviare lontano.

Maignan salva anche su un tocco, praticamente un tiro, del suo compagno Pulisic al 23′, un miracolo perché il pallone era indirizzato verso l’angolino.

Genoa che sta giocando bene, mettendo in crisi il Milan sulla fascia di Theo Hernandez e Leao, partito in panchina e subentrato al 28′ a Fofana, che non riusciva a proseguire. Norton-Cuffy è un treno, ma tutta la squadra sta tenendo bene il campo.

L’unica palla gol per i rossoneri (oggi in bianco) capita sui piedi di Pulisic al 42′, liberato da Leao con un tocco nello stretto: è Leali a dire di no stavolta, chiudendo la porta in uscita.

45′ Due minuti di recupero

42′ Occasione Milan: Leali salva tutto uscendo alla disperata su Pulisic, liberato da Leao

41′ Corner per il Milan battuto corto, Masini mette in fallo laterale

39′ Tentativo con l’esterno di Messias, Pavlovic devia in corner. Schema del Genoa con Frendrup che riceve vicino e appoggia per il tiro di Sabelli da fuori. Palla telefonata preda facile di Maignan

38′ Tiro rasoterra dalla distanza di Hernandez, palla scivolosa e LEali che blocca in due tempi

30′ Primo pallone toccato da Leao, palla in mezzo: Genoa attento e deviazione di Frendrup in angolo. Genoa in controllo anche sugli sviluppi

28′ Problemi fisici per Fofana, dentro Leao

27′ Ammonizione per Thorsby, in ritardo su Jimenez

23′ Miracolo di Maignan sul tocco involontario di Pulisic per anticipare un avversario sul secondo palo sul corner battuto lungo, il portiere è rapidissimo ad allungarsi sul primo palo. Poi è reattivo anche sul tentativo di battuta a rete di Messias

22′ Punizione battuta da Martin per Thorsby, Hernandez anticipa il norvegese e mette in corner

21′ Ammonizione per Pavlovic, che investe Messias il quale era riuscito con il tacco a liberarsi dell’avversario

13′ Stavolta è il Milan a guadagnare un corner: colpo di testa di Pulisic e Vasquez che spazza via. Battuta corta del Milan e il Genoa spazza via

11′ Ancora un angolo per il Genoa: cross di Pinamonti deviato da Gabbia. Niente da fare sul corner, ma il Genoa guadagna un calcio di punizione a centrocampo per un fallo su Sabelli. La battuta di Martin è preda di Maignan in uscita

8′ Occasione Genoa! Grande giocata di Norton-Cuffy che fa uno slalom in area tra due avversari e col sinistro cerca il palo più lontano. Palla bassa e Maignan devia lontano. La palla resta al Genoa arriva un cross dalla sinistra e Hernandez mette in corner.

4′ Altro corner per il Milan: Messias scivola, ne approfitta Pulisic, cross respinto da Sabelli. Nulla di fatto sugli sviluppi, ma Milan che ha sempre il pallino del gioco

2′ Primo corner della partita guadagnato dal Milan, sulla battuta Leali fa suo il pallone in due tempi

1′ Partiti con palla al Milan, oggi in maglia bianca. Genoa attacca verso la Gradinata Sud in questo primo tempo

Esposto striscione contro il Ddl Sicurezza in Gradinata Nord: ‘Leggi speciali negli stadi, ora anche nelle strade! No al Ddl 1660, no stato di polizia’

Il Genoa cerca la prima vittoria contro una big nel posticipo della 35esima giornata di Serie A contro il Milan. Serata umida, senza pioggia durante il riscaldamento, solo una tregua visto che le precipitazioni cominciano alla lettura delle formazioni.

Vieira schiera l’ex Messias dal primo minuto per provare a dare un appoggio offensivo a Pinamonti. In campo anche Norton-Cuffy. Il centrocampo è completato da Thorsby, Masini e Frendrup.

Nel Milan panchina per Leao. In attacco c’è Jovic.

Ecco le squadre in campo:

Genoa: Leali, Sabelli (46′ Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin, Masini, Frendrup, Norton Cuffy, Thorsby (73′ Ahanor), Messias (60′ Vitinha), Pinamonti.

Allenatore: Vieira.

A disposizione: Siegrist, Sommariva, Bani, Otoa, Badelj, Kassa, Ekhator, Venturino.

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jiménez (65′ Joao Felix), Fofana (29′ Leao), Loftus-Cheek, Hernandéz, Pulisic, Reijnders, Jovic (65′ Gimenez).

Allenatore: Conceicao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Thiaw, Walker, Florenzi, Musah, Terracciano, Camarda, Chukuweze.

Arbitro: Collu di Cagliari

Ammoniti: Thorsby, (G); Pavlovic, Loftus-Cheek, Leao (M)