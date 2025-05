Genova. Disordini lunedì sera nella zona di corso Aurelio Saffi per il tentativo di circa un centocinquanta ultrà rossoblù di aggredire i tifosi ospiti al termine del match Genoa-Milan.

In totale sono stati 700 i tifosi rossoneri arrivati nel capoluogo ligure, e in vista della trasferta, in mattinata, la questura ha disposto un massiccio piano di sicurezza nei dintorni dello stadio. Tutto è andato liscio durante la partita, ma alla fine del match, all’incrocio tra corso Aurelio Saffi e via Fiodor nel quartiere di Carignano circa 150 ultrà genoani si sono riversati in strada arrivando dai giardini nel tentativo di intercettare il transito dei tifosi ospiti.

E’ stato un vero e proprio tentativo di agguato: gli ultrà genoani vedendo i mezzi della polizia in transito erano convinti che si trattasse della scorta dei tifosi ospito, che dovevano essere riaccompagnati in bus fino al park di ponte Parodi. La Digos però aveva notato i movimenti sospetti della tifoseria genoana e intuendo quale potesse essere l’obiettivo ha mandato avanti i propri mezzi.

Gli ultrà, con caschi e armati di mazze e bastoni, hanno iniziato a lanciare bottiglie di vetro e fuochi d’artificio colpendo anche le auto della polizia. Gli agenti li hanno respinti facendoli deviare su via Rivoli e via Corsica, senza che entrassero in contatto con i mezzi dei tifosi ospiti.

Il bilancio del blitz è stato di un’auto della questura con il parabrezza sfondato e il cofano ammaccato e un’auto della polizia locale con il lunotto posteriore sfondato, oltre a danni a due auto parcheggiate in zona. Gli agenti hanno sequestrato 16 bastoni di legno, due spranghe di metallo, due aste rigide di plastica, una boetta luminosa e sei torce inesplose.

Nessun ferito. La digos ha avviato le indagini, a partire dalle telecamere di sorveglianza e dai video della polizia scientifica, per identificare gli ultrà che hanno organizzato il blitz.