Genoa, è Venturino show: doppietta per il baby talento di Arenzano all’esordio da titolare

Bologna. L’esordio dal primo minuto del giovanissimo Lorenzo Venturino al Genoa è diventato celebre nel giro di 45 minuti. L’attaccante di Arenzano è uno dei giovani attenzionati da Patrick Vieira e il suo staff per il futuro della rosa rossoblù. Oggi al Dall’Ara il tecnico francese ha voluto dargli un’ulteriore manifestazione di fiducia, lanciandolo dal primo minuto per la prima volta. Fiducia ripagata pienamente con una prima apparizione dall’inizio da sogno con una doppietta indimenticabile.

Il primo gol è un’azione personale palla al piede di grande personalità, freddezza nel capire il momento giusto per calciare e finalizzazione da cecchino per una conclusione incrociata che supera Ravaglia. Il secondo è un tap-in su generoso pallone offerto da Vitinha, l’autore del primo gol. In entrambi i frangenti l’emozione è stata tanta tra il filo di commozione, gli abbracci dei compagni e l’incredulità del momento soprattutto dopo la seconda rete, come catturato dalle telecamere.

“Ho fatto quello che dovevo fare, divertendomi senza pensare troppo – ha dichiarato ai microfoni di DAZN -. Sono molto contento, siamo partiti spensierati vincendo giocando molto bene. Dedico la doppietta alla mia famiglia, alla mia ragazza e ai miei amici che mi hanno sempre supportato in questo periodo e da quando ho iniziato a giocare a calcio. Da quando sono salito in Prima Squadra ho cercato di dare il massimo, è un passo verso l’alto e spero di continuare così“.

Il classe 2006 ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile dell’Arenzano, prima di entrare a far parte del vivaio del Genoa all’età di 7 anni. Ha proseguito la sua formazione nel club rossoblù, vincendo anche uno scudetto Under 18. Il suo debutto in Serie A risale alla partita di gennaio contro la Roma, fino ad oggi poi altre cinque apparizioni da subentrato. Attaccante moderno e versatile, può svariare tutto il fronte offensivo e si distingue per qualità fulminee come la rapidità, agilità e controllo di palla.

La buona lettura del gioco del baby arenzanese si è vista specialmente sul suo primo gol, quando ha trovato la freddezza di calciare in porta capendo che quello sarebbe stato il momento giusto: quello di entrare ufficialmente nel mondo dei marcatori della Serie A.

Ed è così che il Genoa sta costruendo il proprio futuro.