Genoa, Dan Sucu premiato in Romania per “Merito Industriale e Commerciale”

Genova. Un prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Dan Sucu, il presidente del Genoa che ha rilevato le quote di maggioranza del club rossoblù nel mese di dicembre, divenendo successivamente il numero uno del club.

Sucu, come comunica il Rapid Bucarest, altra squadra nella quale è azionista di maggioranza, è stato premiato per “Merito Industriale e Commerciale” direttamente dal presidente ad interim della Romania.

Il comunicato:

“L’azionista di Rapid, Dan Sucu, dimostra ancora una volta la sua serietà e il suo attivo coinvolgimento nella società civile e nel mondo degli affari, rappresentando la Confederazione dei Datori di Lavoro Concordia in un momento di riconoscimento ufficiale offerto dal Presidente ad interim della Romania. Concordia Employers Confederation, il cui presidente è Dan Sucu, ha ricevuto oggi dal Presidente ad interim della Romania la distinzione “Merito industriale e commerciale”, come Cavaliere. Questo riconoscimento ufficiale è stato concesso in segno di apprezzamento per il contributo speciale alla riforma del dialogo sociale e del movimento dei datori di lavoro in Romania, nonché per l’elaborazione di strategie e politiche che hanno contribuito allo sviluppo economico del paese.